[FOTO] JAVIO SE HRABRI IVAN KLASNIĆ: ‘Nažalost, moj imunološki sistem nije dobar. Ljudi, shvatite ovo ozbiljno i držite se pravila’

Hallo, Ich bin einer von denen, die man Risikogruppe nennt. Leider ist mein Immunsystem nicht so stark wie deins, dass könnte an der Tatsache liegen das ich mehrere Nierentransplantationen hinter mir habe! Bitte sei nicht so ignorant und beherzige die aktuellen Regeln. Die Mediziner und das Krankenpersonal sind am Limit. Machen wir ihnen nicht unnötig noch mehr Arbeit. ————————— 🇭🇷 Halo, ja sam jedan od onih koji spadaju u rizičnu grupu. Na žalost moj imuni sistem nije tako dobar kao tvoj, što je sigurno posljedica moje tri transplantacije bubrega! Molim te nemoj ignorirati novonastalu situaciju i pokušaj se držati pravila. Liječnici i sav bolnički personal su dosegli svoj limit, nemojmo im praviti još vise nepotrebnog posla!!! #flattenthecurve #keepcalm #stayhome #stayhealthy #killer ➡️➡️➡️. PHOTO: 17.10.2017. ⬅️⬅️⬅️