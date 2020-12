[FOTO] ‘I VI BISTE UMRLI DA STE VIDJELI GDJE JE ON UMRO’: Evo gdje je Maradona proveo svoje posljednje dane i na kraju preminuo

Kako uistinu izgleda smještaj u kojem je Maradona boravio i je li baš takav horor o kakvom priča njegova bivša žena

Prije više od tjedan dana napustio nas je jedan od najvećih nogometaša u povijesti, legendarni Argentinac, Diego Armando Maradona. Slavni nogometaš preminuo je u iznajmljenoj kući u San Andreasu nedaleko od Buenos Airesa, međutim njegova obitelj tvrdi da je preminuo u neljudski uvjetima pod sumnjivim okolnostima.

“Da ste vidjeli gdje je Diego umro i vi biste umrli”, rekla je Maradonina bivša žena Claudia Villafane. Uz to, pod istragom je Leopold Luque zbog nesavjesnog liječenja kao i medicinsko osoblje koje se trebalo brinuti o njemu, ali nije to činilo na adekvatan način.

No, kako uistinu izgleda smještaj u kojem je Maradona boravio i je li baš takav horor o kakvom priča njegova bivša žena? Argentinski portal Clarin objavio je slike unutrašnjosti apartmana u kojem je Maradona proveo zadnje dane, a kako se čini i nije baš u tako lošem stanju.

Neadekvatan smještaj

Kuća je imala dva kata, četiri spavaće sobe s kupaonicama, ali Diego se nije mogao popeti stepenicama pa je boravio samo u prizemlju gdje mu je uređena posebna soba. U sobi se nalazio bračni krevet, stol za masažu, klima, prijenosni toalet, TV, dakle imao je neke osnove, ali daleko je to od smještaja u kojem je trebao biti slavni bivši nogometaš težak negdje oko 75 milijuna eura.

No, iako je kuća bila u dobrom stanju, nije bila prilagođena Maradoni koji je bio u vrlo lošem zdravstvenom stanju.

“Kuća nije bila prema onome što je Maradoni trebalo. Puno manje od onoga što je Maradona bio, a to je popularni argentinski i svjetski idol s milijunima. Kad su njegovi počeli tražiti kuću za Maradonin otpust, mislilo se da bi se za dva ili tri mjeseca mogao vratiti živjeti u Brandsen ili gdje god je želio, čak se razgovaralo i o mogućnosti putovanja na Kubu, pa da tamo nastavi živjeti jedan period života, ili za stalno ako tako on bude htio. Bila je to prolazna kuća. Agent za nekretnine koji obično surađuje s Diegom odlučio je pomoći obitelji i svi su se složili da neka dvokatnica skromnog izdanja bude njegovo privremeno prebivalište, za prvu ruku, dok se ne oporavi”, izjavio je to čovjek koji je posljednjih mjeseci često bio uz Maradonu i njegova odvjetnika.