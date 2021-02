[FOTO] EVO ŠTO JE ZLATAN NAPRAVIO NAKON ŠTO SE UPISAO U POVIJESTI: Da, to voze samo pravi frajeri; ‘Na putu prema cilju’

Milan je s po dva gola Zlatana Ibrahimovića i Ante Rebića deklasirao Crotone 4:0 i vratio se na vrh Serie A.

Genijalni švedski napadač Zlatan Ibrahimović postigao svoj 500. klupski gol u karijeri u 30. minuti, a u 64. minuti zabio je svoj 501. gol u klupskoj karijeri, svoj 14. u sezoni.

🗣 @Ibra_official at half-time…

💬 "Goal 500? It means that I have scored a few goals in my career, the important thing is to continue, to help the team in the best way. My job is to create situations to score. We have to take advantage of the opportunities when they come." pic.twitter.com/uwHCaQC3l3

