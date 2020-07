[FOTO] EKSPLOZIJA BURNIH REAKCIJA NAKON DINAMOVA OTKAZA JOVIĆEVIĆU: Navijači napali klub – ‘Nije on ništa kriv’

View this post on Instagram

GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost kako je postignut dogovor s gospodinom Igorom Jovićevićem oko sporazumnog raskida ugovora. – Imao sam najbolje namjere, ali nogomet je takav. Lopta mi nije vratila ovaj put, ali odlazim uzdignuta čela iz svog kluba jer ne želim biti opterećenje u ovim vremenima. Zahvaljujem se klubu na povjerenju, na prekrasnim godinama u nogometnoj školi te prilici koju su mi dali u prvoj momčadi. Uvijek ću biti Dinamovac i vjerujem kako je ovo samo doviđenja, a ne zbogom najdražem klubu – rekao je Igor Jovićević. – Žao nam je zbog tako brzog rastanka, ali moramo pokazati odgovornost u ovim teškim vremenima. U ime kluba zahvaljujem Igoru na velikim rezultatima koje je postigao s našom juniorskom momčadi. Vrata Dinama uvijek će mu biti otvorena – poručio je sportski direktor kluba Zoran Mamić. ➡️ GNK Dinamo pravovremeno će obavijestiti javnost oko izbora novog trenera prve momčadi kluba ⚽️ #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football 📷 Pixsell