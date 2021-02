[FOTO] E JESU PRAVI ŠALJIVDŽIJE: Legendarni bugarski golgeter objavio urnebesan razgovor s Modrićem – ‘Brate, je li nas on to kopira’

Na svom Instagram-storyju podijelio fotografiju sebe i Modrića iz dana Tottenhama kako gledaju trening

Legendarni bugarski golgeter, Dimitar Berbatov, prisjetio se svog nekadašnjeg suigrača iz Tottenhama, Luke Modrića. Hrvatski reprezentativac i slavni Bugar igrali su zajedno tek dva mjeseca u Londonu, ali ostali su dobri prijatelji.

Berbatov je napustio Tottenham i prešao u Manchester United samo dva mjeseca nakon što je Modrić došao, ali njih su dvojica očito stvorili dobar odnos. Berbatov se danas, eto, rado prisjeti Modrića i sada je na svom Instagram-storyju podijelio fotografiju sebe i Modrića iz dana Tottenhama kako gledaju trening.

Bugar se tom prilikom i malo našalio spomenuvši kontrolu lopte i prvi dodir, nešto po čemu su on i Luka Modrić nadaleko poznati.

“Brate, pokušava li on to kopirati naš prvi dodir”, u šali je upitao Berbatov, a Modrić mu je, kao, odgovorio: “Ne uznemiravaj se, brate. To nije moguće”.