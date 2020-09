[FOTO] DUGO SMO GA ČEKALI, A SADA VIDIMO I ZAŠTO: Modrićev oproštaj od Rakitića je nešto što doista morate vidjeti

View this post on Instagram

Ivane, Sa zaljenjem sam prihvatio tvoje osobno izgovorene mi rijeci i odluku o odlasku iz reprezentacije. Istovremeno osjecam veliko zadovoljstvo sto smo vise od 13 godina dijelili neponovljivu Vatrenu pricu. Bila je cast igrati sa tako velikim igracem i uz zahvalnost iskazujem ti postovanje za sve sto si ucinio za reprezentaciju i hrvatski nogomet. Osjecaj sjete prati tvoj oprostaj od najdrazeg nam dresa,ali bogatstvo emocija koje nas vezu cine nas sretnim jer cemo o njima zajedno pricati cijelog zivota. @ivanrakitic #IznadSvihHrvatska 🇭🇷🙏🏻❤️