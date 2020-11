[FOTO] DOSAD NAJVEĆA BILIĆEVA KATASTROFA: Doživio novi debakl, a navijači divljaju na Twitteru – ‘On želi dobiti otkaz’

Fulham je prvom pobjedom ove sezone pobjegao iz zone ispadanja i sa četiri boda nalazi se na 17. mjestu

U derbiju začelja engleskog nogometnog prvenstva West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, je poražen na gostovanju kod Fulhama s 0-2 nakon čega je pao u zonu ispadanja.

Slaven Bilić niti u sedmom kolu nije stigao do prve pobjede u elitnom razuredu engleskog nogometa. U susretu protiv Fulhama upisao je i četvrti poraz uz tri remija nakon čega je njegova momčad pala na 18. mjesto Premier lige.

Bilic will be sacked after next week. During the international break. The bloke deserves better but having said that his team selection is clueless — Baggies (@ATID69) November 2, 2020

Razapeli Bilića

Fulham je poveo u 26. minuti golom Bobbyja De Cordove-Reida, a na 2-0 je povisio Ola Aina četiri minute kasnije. Kod oba gola asistirao je srpski internacionalac Aleksandar Mitrović. Do kraja susreta bilo je još nekoliko prilika na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao. Za WBA je do 70. minute igrao hrvatski nogometaš Filip Krovinović.

Fulham je prvom pobjedom ove sezone pobjegao iz zone ispadanja i sa četiri boda nalazi se na 17. mjestu, dok je WBA pao na 18. poziciju s tri boda. Na zadnja dva mjesta su Sheffield United i Burnley sa po jednim bodom.

Dakako, za očekivati je bilo da će navijači podivljati zbog novog poraza, a to se i dogodilo. Twitter su preplavili komentari na račun Bilića i nisu baš pozitivni.

“On kao da želi dobiti otkaz”, “Otkaz mu slijedi u nadolazećoj reprezentacijskoj pauzi”, “Mislim da Bilić više ne želi ovaj posao”, “Dobar mi je Bilić, ali mislim da Uprava sada mora gledati na činjenicu da 11 utakmica ne zna za pobjedu”, “Dobiva otkaz u sljedeća dva tjedna”, samo su to neki od komentara na Bilićev račun, a iz minute u minutu samo se gomilaju.

Don't think Bilic wants this job anymore. His morale has been on a steep decline since he was told of the low transfer budget, which likely scuppered his plans, and the sale of Hegazi behind his back didn't help. He looks like a defeated man out there. — WBA Report (@WBAReport) November 2, 2020

I do like Bilic but we're into territory where directors start looking at sequences of results. No WBA wins in 11 League games is concerning. This set of players was always going to struggle this season but the manner of this defeat was most damaging. Insipid, misshaped. — Chris Lepkowski (@chrislepkowski) November 2, 2020

45mins for Bilic to save his job i think… (if he wants to save it that is) Cant see our board sticking given the recent performances and run of results. I'd stick with him for what it's worth. But this is tough watching. — WBA Rainbow Stand 🅙 (@TheRainbowStand) November 2, 2020

Why is Bilic so stubborn with his team selection? Did he not watch the first half against brighton? — callum 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@callumwxrd) November 2, 2020

Remember when we kept Pulis on too long when he had a poor end of previous season? Remember when we kept Pardew on too long after that horrendous run? Will be interesting to see how the board see things this time and if they get itchy fingers with Bilic #wba — Sunil Patel (@sjpatel212) November 2, 2020

Peireria playing on the wing, Grant playing as a lone striker with 0 support, midfield being overrun like nothing, keeper can’t distribute properly, no financial support from the owner, Bilic either walking or sacked in the next 2 weeks. Beautiful time to be an Albion fan… — 🇭🇷 (@BilicBall) November 2, 2020

It's almost as if Bilic wants to be sacked, absolutely clueless… fair few players who'd be rotting in the reserves for me too — Daniel Burton (@DanielBurton97) November 2, 2020