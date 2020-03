[FOTO] BOYSI U VELIKOJ NOĆNOJ AKCIJI KRENULI U OBRAČUN S UPRAVOM: Trese se od Zagreba do Međugorja; Mamići i gospodo iz Dinama, vidite li ovo?

‘Bad Blue Boysi jasno su stali na stranu Bjelice i igrača’

‘Igrači imaju sada priliku pokazati kakvi su, imaju li osjećaj za ovaj klub, navijače, za ljude ovog grada i ove zemlje koje su više sile ponovno bacile na koljena”, stoji u priopćenju Bad Blue Boysa koje su objavili jučer na svojoj web stranici.

Poruke protiv Mamića i čelnika Dinama

Diljem grada Zagreba, kao i u ostalim dijelovima Hrvatske u kojoj postoje jaka uporišta Dinamovih navijača, pojavljuju se poruke protiv aktualne uprave kluba, koja je smijenila kompletni stručni stožer Nenada Bjelice, kao odgovor na neprihvaćanje smanjenja plaća.

Boysi stali na stranu igrača

Bad Blue Boysi jasno su stali na stranu Bjelice i igrača, a protiv “despotskog, apsolutističkog principa upravljanja kluba”, kako su to sami u priopćenju istaknuli…

Bjelica i braća Mamić natežu se mjesecima

“A sada smijenite sebe!”, poruka je najžešćih Dinamovih navijača.

Natezanje Bjelice i braće Mamić, koji unatoč nepravomoćnoj presudi za tešku pljačku Dinama i dalje vode klub, traje već nekoliko mjeseci. Ovo što se sad događa u Dinamu samo je eskalacija sukoba. Stvar je od početka vrlo jednostavna. Glavna meta cijele čistke je Nenad Bjelica. I na liniji Međugorje – Zagreb skovan je plan koji je pao u vodu, jer očito nisu računali da će igrači prihvatiti smanjenje plaća. No nisu, a uz to nastao je raskol u klubu na relaciji uprava – Bjelica i igrači, iza kojih su stali i Bad Blue Boysi. I to je veliki problem za čelnike Dinama.

Čelnici su kluba izazvali žestoke reakcije Bad Blue Boysa koji im nisu ostali dužni i koji su se ponovno alarmirali, dignuli na noge, i krenuli u obračun s Mamićima.