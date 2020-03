[FOTO] BJELICA I IGRAČI POKAZALI SU SVIMA SVOJE PRAVO LICE: A podmuklo su pribijeni na stup srama; ‘Nije u pitanju novac, nego nešto sasvim drugo’

‘A sada smijenite sebe!”, poruka je najžešćih Dinamovih navijača

Diljem grada Zagreba, kao i u ostalim dijelovima Hrvatske u kojoj postoje jaka uporišta Dinamovih navijača, pojavljuju se poruke protiv aktualne uprave kluba, koja je smijenila kompletni stručni stožer Nenada Bjelice, kao odgovor na neprihvaćanje smanjenja plaća.

‘Šestorica’ otpisanih, ‘sedmi’ je još u klubu, ali…

Znači, od četvrtka navečer Rene Poms i Nino Bule (pomoćni treneri), Martin Mayer i Karlo Reinholz (kondicijski treneri), Silvije Čavlina (trener golmana) i Jasmin Osmanović (analitičar) više nisu zaposlenici Dinama!

Bila je ovo poruka i treneru prve momčadi, koga u upravi Dinama i u Međugorju smatraju najvećim krivcem što on, treneri i igrači nisu prihvatili smanjenje ugovora, međutim, ako Dinamo sam otkaže Bjelici morat će mu platiti i veliku odštetu, pa ga svojim metodama žele natjerati da sam da otkaz.

Bjeličina visoka odšteta

Bjelica, naime ima 1,2 milijuna godišnje, netto, do lipnja 2021. kad mu istječe ugovor to je oko 1,5 milijuna eura netto pa ga ovime tjeraju da sam podnese ostavku i ode.

Stoji li iza svega linija Zagreb – Međugorje?

Poznato je kako je trzavica između Bjelice i kluba već bilo, a unatoč svim zaslugama vodstvo zagrebačkog kluba ga je pregrižila. U nogometnim kuloarima stalno stoji priča, a sad se opet posebno aktualizirala, da iza svega stoji linija Zagreb – Međugorje, kako je Zdravko Mamić stvarni kreator ovog “idejnog kriznog plana” u Dinamu. No, to su za sad špekulacije, iako, “gdje ima dima, ima i vatre”…

Ono što nije špekulacija a što je bitno u čitavoj ovoj priči, to je da trener modrih ima veliku podršku brojnih navijača, istih onih koji su odavno okrenuli leđa braći Mamić.

Iza Bjelice i igrača stoje – navijači!

Bad Blue Boysi jasno su stali na stranu Bjelice i igrača, a protiv “despotskog, apsolutističkog principa upravljanja kluba”, kako su to sami u jučerašnjem priopćenju istaknuli…

“A sada smijenite sebe!”, poruka je najžešćih Dinamovih navijača.

Inače, kako doznajemo iz pouzdanih izvora, igrači i Nenad Bjelica kupili su, odnosno donirali novce za šest respiratora. Stoga, kako su to, prema pričama koje su se pojavile u nogometnim kuloarima i sami istaknuli, “nije problem odreći se novaca, nego je problem način na koji to klub hoće napraviti i to što nas nitko nije konzultirao”…

‘Boli nas način na koji je to napravljeno’

Znači, boli ih način na koji je to napravljeno i to što su sad ispali oni negativci, a na sve to klub im je zabranio istupe dok oni putem svojih kanala, novinara i medija istupaju u javnost, i to u trenutku kad se prema igračima i treneru Bjelici u dijelu javnosti stvorila atmosfera linča, iako svaka priča ima dvije strane, a ova druga naknadno je izašla na površinu i sve više poprima konture čitavog slučaja i daje čišću sliku situacije u Maksimiru…

‘Klub je vlastite igrače i trenere pribio na stup srama’

“Usred najveće krize još od rata u kojoj se većina ljudi u državi bori za golu egzistenciju, koristeći najniže strasti, klub je vlastite igrače i trenere pribio na stup srama lijepeći im etiketu pohlepnih milijunaša i ostavljajući ih na milost i nemilost masama i medijima žednima krvi i senzacije. I mnogi navijači, ipak ljudi, ponekad naivni i suočeni s velikim životnim problemima i crnim oblacima koji prijete, refleksno su shvatili ovu situaciju kao crno-bijelu.

‘Nije slučajno cijela operacija izvedena na brzinu baš u ovo vrijeme’

Već tri dana nahuškana javnost na proste faktore rastavlja igrače i trenere prve momčadi kojima je tzv. ‘uprava’ zavezala ruke i začepila usta da se obrane i kažu svoju stranu priče u situaciji koja je sve samo ne crno-bijela. Nisu u upravi zbog manje uštede riskirali pobunu trenera i igrača, niti su radi manje uštede režirali ovaj igrokaz. Niti je slučajno cijela operacija izvedena na brzinu baš u ovo vrijeme”, stoji u priopćenju Boysa kojeg u čitavom obliku možete pročitati – OVDJE.

Nema sumnje, ovo je antologijski pucanj u nogu Dinamove uprave. Još jedan u nizu…