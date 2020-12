[FOTO] BARCELONU RAZAPINJU ZBOG TEŠKOG GAFA O MARADONI: Pogledajte kakvu su glupost objavili na službenom Twitteru

Katalonski velikan Barcelona našla se odjednom na teškom udaru javnosti zbog pomalo bešćutne i nepromišljene objave na društvenim mrežama vezane za Lionela Messija i Diega Maradonu.

Naime, Messi je Maradoni, svom sunarodnjaku i bivšem izborniku, odao počast tako što je skinuo svoj dres nakon pogotka u utakmici prošlog kola La Lige i otkrio Maradonin dres Newell’s Old Boysa, kluba u kojem je Messi ponikao, a Diego igrao 1993./1994.

Dakako, Messijeva gesta glasno je odjeknula svijetom i slika njega kako odaje počast velikom Diegu srušila je rekorde na službenom Twitter-profilu Barcelone. I ništa tu ne bi bilo problematično da se netko, ne baš previše obazriv, nije odlučio pohvaliti time na društvenim mrežama.

Obožavatelji nisu baš najbolje prihvatili Barcelonino hvalisanje brojkama na račun smrti Maradone, pa su se ovi odlučili povući objavu, ali već je bilo prekasno…

That's what it's all about! Stay classy @FCBarcelona pic.twitter.com/IjTUmCP50v

— Paul Geasley (@PGeasley) December 1, 2020