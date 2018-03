Pad i uspon Luke Modrića: 'Bio je najgore ljetno pojačanje'

Španjolski portal Football Espana objavio je još jedan tekst u kojem opisuje pad i uspon najboljeg hrvatskog nogometaša Luke Modrića, neizostavnog člana Real Madrida.

“Luka Modrić je 2012. godine proglašen najgorom ljetnom akvizicijom, a sada je jedan od najvažnijih igrača Real Madrida”, tim riječima započinje sjajan tekst o hrvatskom reprezentativcu koji opisuje kako je Luka Modrić prošao put od trnja do zvijezda.

Priča je svima u Hrvatskoj više manje poznata. Modrić je nakon trakavice s predsjednikom svog bivšeg kluba Tottenhama, Danielom Levyjem, stigao u Real za 37 milijuna eura kao veliko pojačanje, no više-manje nespreman za nastupe. Naime, poznato je kako Modrić nije trenirao s prvom momčadi Tottenhama uoči transfera u Real, a kada je stigao u Madrid sezona je praktički već započela i nije bilo vremena za uhodavanje i upoznavanje s momčadi.

U prvoj je sezoni upisao svega tri pogotka i tri asistencije, a u jednoj je anketi proglašen najgorim ljetnim pojačanjem u najjačim ligama Europe. Svi su bili kritički nastrojeni prema njemu, no Luka se nije zamarao tim pričama, dok mu je tadašnji trener Jose Mourinho više-manje vjerovao.

//www.youtube.com/embed/75Y6nutnO_Y

“Nikada nisam razmišljao o napuštanju Reala ili da je bila velika pogreška kada sam stigao ovdje. Ljudi vole zaključivati i iznositi svoja mišljenja. No ja nisam jedan od onih koji se zamaraju time što se o meni priča i piše. Ja sam se držao svojih postavljenih ciljeva i vjerovao sam u sebe. Sve su me te kritike gurale naprijed, da budem još bolji i da pokažem ljudima da su bili u krivu. Možda izgledam kao da bi me vjetar otpuhao, ali sam zapravo vrlo jak, fizički i mentalno”, rekao je Modrić u razgovoru za BBC.

Nakon završetka prve sezone na trenersku klupu je sjeo talijanski stručnjak Carlo Ancelotti, Modrić je odradio prve kompletne pripreme, dok su momčad pojačali Asier Illaramendi i Isco. Mnogi su mislili da će Modrić napustiti madridski klub, odnosno da će ga spomenuti dvojac izgurati iz prve momčadi, no to se nije dogodilo.

Ancelotti mu je ukazao puno povjerenje, a Modrić mu se na istom zahvalio najboljom sezonom karijere, u kojoj ga mnogi stručnjaci, nogometni analitičari, nogometne legende i navijači vide kao neizostavnog člana prve postave, bez kojeg igra Reala nije povezana.