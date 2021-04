FLICK POTVRDIO DA NAPUŠTA BAYERN: Poznato je tko je prvi favorit za klupu Nijemaca nakon Hansina odlaska

Trener Bayerna Hansi Flick izjavio je u subotu za njemački Sky TV da na kraju sezone želi raskinuti ugovor i napustiti klupu Bayerna.

Nakon što je Bayern u slavio s 3-2 na gostovanju u Wolfsburgu i vratio sedam bodova prednosti pred drugoplasiranim RB Leipzigom pet kola prije kraja njemačkog prvenstva, Flick je izjavio da je sredinom ovog tjedna vodećim ljudima Bayerna priopćio svoju odluku, a isto je rekao i igračima po završetku subotnje utakmice.

Flick nije želio detaljno pojasniti je li ova odluka povezana s pogoršanjem njegovih odnosa sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem tijekom posljednjih mjeseci, a nije želio ni potvrditi da mu je cilj zasjesti na klupu njemačke reprezentacije koju će po završetku ovogodišnjeg Eura napustiti Joachim Loew.

Bivši Loewov pomoćnik na klupi “elfa” je Bayern preuzeo u studenom 2019., nakon što je klupu napustio Niko Kovač i u prošloj sezoni osvojio sve trofeje koje je mogao. Ove sezone Bayern je kao branitelj naslova europskog prvaka ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od prošlogodišnjeg finalista francuskog PSG-a i od trofeja može osvojiti samo naslov njemačkog prvaka po 31. put u povijesti i devetu sezonu zaredom.

Ugledni novinar Fabrizio Romano objavio je na Twitteru da se Bayern odmah baca u potragu za novim trenerom, a prvi favorit i glavna meta je mladi stručnjak Leipziga Julian Nagelsmann.

Hansi Flick has decided to leave Bayern Münich! He won’t be the manager next season. Flick has just announced his official decision, also communicated to board and players. Nagelsmann will be the main target as new Bayern manager – not easy negotiation with RB Leipzig. 🔴 #Bayern

