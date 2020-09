FIORENTINA OBRANILA FIRENCU: Ivan Jurić zaključao Romu na otvaranju sezone u Serie A

Novu sezonu talijanskog nogometnog prvenstva otvorio je ranije tijekom večeri susret Fiorentine i Torina, a domaćini su u Firenci slavili s 1:0 pogotkom Gaetana Castrovillija u 78. minuti. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke susreta.

U ne pretjerano dinamičnom prvom poluvremenu Fiorentina je prijetila više puta preko Francuza Francka Riberyja i Cristiana Kouamea, ali se na poluvrijeme otišlo rezultatom 0:0. No, početkom drugog dijela se ipak zatresla mreža.

Christiano Biraghi je zabio u 47., ali je VAR snimkom utvrđeno da je u akciji za gol bilo zaleđa. Federico Chiesa je jako dobrom loptom uposlio spomenutog Gaetana Castrovillija koji je na drugoj stativi lako pogodio praznu mrežu.

