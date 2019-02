FIORENTINA NEVJEROJATNIM PREOKRETOM ŠOKIRALA INTER: Perišić zabio, ludu utakmicu odlučio penal duboko u sučevoj nadoknadi

Odigrano je šest utakmica u talijanskoj Serie A

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je strijelac u 3-3 (2-1) remiju Intera na gostovanju kod Fiorentine u susretu 25. kola talijanskog prvenstva. Perišić je u 52. minuti iskoristio 11-erac kojim je povisio prednost svoje momčadi na 3-1. Bio je to tek četvrti pogodak Perišića u Serie A ove sezone.

Inače, Fiorentina je povela nakon samo 17 sekundi igre kada je De Vrij skrenuo loptu u vlastitu mrežu pod pritiskom Simeonea nakon što je Chiesa uputio prizeman centaršut, no Inter je vrlo brzo vratio u igru preko Vecina koji je poravnao u 6. minuti da bi Politano u 40. minuti pogodio za prednost gostiju prije odlaska na odmor. nakon Perišićeva gola s bijele točke domaći su do kraja susreta uspjeli doći do boda sjajnim golom Muriela iz slobodnog udarca u 74. minuti i iz 11-erca kojega je u 11. minuti sudačke nadoknade iskoristio Veretout.

Perišić i Marcelo Brozović odigrali su po svih 90 minuta za Inter, dok je Marko Pjaca u igru za Fiorentinu ušao u 58. minuti. Treći Inter sada ima 47 bodova, devet manje od drugog Napolija, a dva više od četvrtog Milana, dok je Fiorentina deveta sa 36 bodova.

Ranije u nedjelju na gostovanjima je bio uspješan i vodeći dvojac u Serie A, Juventus je slavio u Bologni sa 1-0 (0-0), dok je Napoli bio uspješan u Parmi sa 4-0 (2-0).

Drugoplasirani sastav talijanskog nogometnog prvenstva Napoli u susretu je 25. kola Serie A kao gost uvjerljivo svladao Parmu sa 4-0 (2-0). Juventus je do tri boda u Bologni stigao pogotkom Dybale (67), a Mario Mandžukić je za Juve odigrao cijeli susret kao kapetan. Strijelci za Napoli bili su Zielinski (18), Milik (36, 73) i Ounas (82).