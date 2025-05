RTL-ov novinar otkrio tko je po njemu najzaslužniji za Rijekin naslov: 'Mogu biti sretni da ga imaju'

Rijeka je drugi put u svojoj povijesti prvak Hrvatske. Nakon 2017. trofej prvaka Hrvatske još se jednom vraća na Rujevicu. Bilo je izuzetno napeto, prvenstvo se rješavalo u zadnjem kolu jer i Dinamo i Hajduk su još imali prilike osvojiti naslov, ali Rijeka je ovisila sama o sebi te to i pokazala na terenu. Pobjeda od 2:0 protiv Slaven Belupa bila je dovoljna za naslov. Slavlje Rijeke na kraju, ali i cijelu HNL sezonu u studiju RTL-a Danas prokomentirao je novinar RTL-a, Filip Brkić:

"Pa rekao bih zasluženo Rijeka, Rijeka je iskoristila činjenicu da je jedina danas sama odlučivala o svojoj sudbini. Da ju nije bilo briga osluškivati niti jedan drugi stadion i Rijeka se tako i ponašala. Mislim da je zasluženo postala prvak. Ono što radi Damir Mišković svih ovih godina ponovno je dobilo potvrdu da je to ispravan put da je to dobar put, da je to odgovoran gazda. Mislim da u Rijeci mogu biti jako sretni da imaju Damira Miškovića koji je pravi zapravo poslovni čovjek u tom segmentu s klubom i načinu na koji vodi Rijeku to je ove godine potvrdio. Rijeku koja je još u siječanjskom prijelaznom roku ostala bez nekoliko stožernih igrača koji su bili prodani. Navijači su negodovali misleći da se tako smanjuje ambicija Miškovića za naslovom prvaka, ali Mišković je bio realan. Nije stvarao pritisak trener Đaloviću, imate recimo primjer prije mjesec dana dok je Rijeka bila prva on govori: 'Neće se ništa dramatično dogoditi ako ne budemo prvaci' međutim prvaci su zasluženo. Sve skupa zapravo, jedna velika stvar za Rijeku jer ono što je Mišković radio svih ovih godina, bez pomoći grada... Rujevicu je napravio, vi ćete se sjetiti da je Rujevica trebala biti prijelazno rješenje do neke nove Kantride, to se nije dogodilo. Vidjet ćemo što će se sada dogoditi, možda je ta najava promjene vlasti u Rijeci i prilika za Miškovića i Rijeku da se još više uzdignu."

Za kraj je prokomentirao i cijelu HNL sezonu i što je to na kraju dovelo do toga da Rijeka bude prvak, kao i može li se ovakva sezona ponoviti: "Ovakve sezone su rijetke. Za navijače i široke mase su dobre jer nude jednu neizvjesnost, atraktivnost, nepredvidvost, izjednačenost. Sve je to super, ali oni koji dobro prate HNL sve ove godine unatrag pamte znaju da je ovo dramatičan pad kvalitete. Prvenstveno pad kvalitete Dinama kao nositelja kvalitete svih ovih godina u hrvatskom nogometu. Sve što je Dinamo radio, bio sedam puta za redom prvak, igrao redovite skupiune u Europi. To se promijenilo, Dinamo je imao fijasko od sezone, ne samo rezultatski nego i upravljački, promijenio je tri trenera. Možete promašiti jednom s trenerom u sezoni, ali triput u Dinamu i Hajduku, to je nedopustivo. Četvrti trener je priveo to kraju. Mislim da je Dinamo napravio fatalnu grešku kad je smijenio jakirovića nakon onog poraza, vruće glave, 9:2 protiv Bayerna. Poraz je težak, ali kad se sve uzme u obzir, tko je suparnik, jedan od najjačih sastava na svijetu."