FILIJALA SE PRETVORILA U CRNU MAČKU ZA DINAMO: ‘Drago mi je zbog toga, uvijek se potencira taj odnos. Lokomotivi treba odati priznanje’

Trener Lokomotive Goran Tomić dan nakon velike pobjede nad Dinamom

Nogometaši Lokomotive glavna su priča nogometne javnosti. Jučer su u sklopu 34. kola svladali Dinamo 3-1 i pokvarili mu promociju naslova prvaka države. Bila je to, ruku na srce, pomalo čudna, iako i jako otvorena utakmica.

Radonjić i Krstanović u ranoj su se fazi utakmice poigravali s modrim braničima, posebice s nesretnim Rrahmanijem, pa odveli domaćina do vodstva 2-0 već u 13. minuti susreta. Lokosi su u prvom poluvremenu igrali sjajno, brzo, razigrano u napadu i po bokovima. U drugom su se malo povukli, jer je Dinamo zaigralo ozbiljnije, angažiranije, ali dojam je da je ovo bila jedna od najboljih predstava lokosa u HNL-u ove sezone…

Igrali smo čak i bolje na Maksimiru

“Po meni, igrali smo čak i bolje u onoj utakmici prije na Maksimiru, sad smo Dinamu dopustili puno više prilika, dok smo u Maksimiru ih sveli na minumum”, kazat će u uvodu razgovora za Net.hr dan nakon utakmice trener Lokomotive Goran Tomić i neće pogriješiti. Iz razloga, što smo u Kranjčevićevoj mogli vidjeti i 10-ak golova. Soudani je pogodio vratnicu i gredu, ali napromašivali su se i lokosi…



“Ova utakmica ima ogromnu težinu jer su Dinamu trebali bodovi za promociju naslova prvaka države. Stoga, težina ove naše pobjede je veća od prošle. Tako ja to gledam s trenerske strane. Što se tiče same utakmice, u prvom poluvremenu smo igrali jako dobro, moglo je biti i 3-0, imali smo nekoliko dobrih prilika, a onda bi utakmica bila riješena. U drugom poluvremenu smo se malo bili povukli, oni su očekivano počeli pritiskati, imali smo u nekim situacijama dosta sreće, a nekad se sreća treba i zaslužiti. Na kraju smo potpuno zasluženo slavili”, rekao nam je Goran Tomić.

Zapuhali neki drugi vjetrovi na Kajzerici

U prvoj utakmici odigranoj 10. ožujka Lokomotiva je pobijedila Dinamo uvjerljivo 4-1, a do tada je u 27 utakmica upisala sve poraze uz jedan neodlučeni rezultat. Sada je pak prvi put u povijesti spojila dvije uzastopne pobjede protiv ‘modrih’.

Također, lokosi su produljili niz bez poraza na šest susreta, a u posljednje četiri utakmice primili su svega jedan gol. Tako se Lokomotiva od filijale pretvorila u pravu crnu mačku za modre… danas očigledno pušu neki drugi vjetrovi na Kajzerici…

“Drago mi je zbog toga, uvijek se nešto potencira taj neki odnos Dinama i Lokomotive. Na nama je samo da to demantiramo, a to možemo samo pobjedama i dobrim igrama. Problem je i u tome kad mi slavimo protiv Rijeke ili ne znam koga, svi pričaju o lošem danu tih momčadi. U ovom trenutku treba naglasiti da Lokomotiva ima igrače koji igraju jako dobro. Ne da se umanjuje njihova vrijednost zato što su Dinamo, Rijeka, Hajduk ili Osijek igrali, primjerice, loše. To me malo, neću reći zasmetalo, ali ono… Lokomotivi se u ovom trenutku treba odati priznanje zbog svojih partija”, istaknuo je strateg lokosa.

Sjajni Dejan Radonjić

Dejan Radonjić odigrao je sjajnu utakmicu sve do 35. minute, kad ga je Tomić posjeo na klupu zbog problema s mišićem. Prvo je Radonjić, napadač Dinama koji nikad nije dobio pravu šansu u Maksimiru, uzeo loptu na svojoj polovici i krenuo u trk od 50 metara. Dinamovci su ga mogli samo ispratiti pogledom, a onda je namjestio Krstanoviću drugi gol za 2-0 Lokomotive i tako uništio svoje…

“Još nismo napravili snimku njegove noge, danas nije trenirao, uskoro ćemo dobiti snimku prepona pa ćemo znati više. Ja se nadam da nije ništa ozbiljno”.

Poraz je teško pao treneru Dinama Nikoli Jurčeviću, koji je bio utučen, šokiran viđenim u Kranjčevićevoj. Što vam je rekao nakon utakmice?

Pogledaj fotogaleriju

“Čestitao mi je na pobjedi, nismo imali puno kontakta, niti smo posebno nešto razgovarali. Čisto kratka čestitka i to je to. Normalno da je Jurčević bio utučen, sigurno da im nije lako. No, ja sam uvjeren da Dinamo, s obzirom na kvalitetu koju ima, da će već u sljedećoj utakmici uzeti naslov prvaka jer imaju kvalitetnu momčad”, zaključio je Goran Tomić.