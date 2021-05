Svjetsko nogometno prvenstvo moglo bi se nakon 2024. godine održavati svake dvije godine, najavljeno je danas na kongresu FIFA-e. Ovaj prijedlog inicirao je predsjednik nogometnog saveza Saudijske Arabije, a provođenje studije o izvodivosti projekta podržalo je 166 FIFA-inih članova. 22 su bila protiv.

Mnogi nogometaši, treneri i nogometni djelatnici bunili su se u posljednje vrijeme kako je raspored utakmica i tako pretrpan, a sad bi čelnici FIFA-e još i uvrstili u raspored i Svjetsko prvenstvo svake dvije godine.

Naravno, nisu naglasili da bi im češće održavanje ovog velikog natjecanja donijelo veću zaradu, već se to opravdava plemenitim ciljem globalizacije nogometa, daleko najpopularnijeg sporta na svijetu.

