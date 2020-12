FIFA ĆE DANAS PODIJELITI NAGRADE NAJBOLJIMA NA SVIJETU: Teško da će nagrada ići Ronaldu ili Messiju, evo tko je u konkurenciji

Portugalac Cristiano Ronaldo (Juventus), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) i Argentinac Lionel Messi (Barcelona) ušli su u finale izbora za nagradu “The Best” za najboljeg nogometaša u 2020. godini po izboru FIFA-e.

Poljski golgeter iz Bayerna je veliki favorit unatoč činjenici da su mu konkurenti dvojica najboljih igrača 21. stoljeća, ali Lewandowski je s Bavarcima osvojio praktički sve i bio najbolji strijelac Bundeslige i Lige prvaka.

🍿

Up for grabs in #TheBest FIFA Awards Today:

Women’s Player

Men’s Player

Women’s Coach

Men’s Coach

Women’s Goalkeeper

Men’s Goalkeeper

FIFPRO Women’s World11

FIFPRO Men’s World11

Fair Play Award

Puskás Award

Fan Award#FLUpdate #footballlive pic.twitter.com/UwuIbvEhoA

— FootballLiveNG (@footballliveCH) December 17, 2020