FENOMEN ZVAN DINAMO U LOVU NA PREKID PROKLETSTVA STAROG 48 GODINA; ‘Ne sjećam se kad je dojam bio toliko pozitivan kao sad’

Razgovarali smo s Ilijom Lončarevićem uoči važne utakmice za Dinamo protiv Spartaka

Dinamo večeras od 18.55 u Trnavi protiv Spartaka igra vrlo bitnu utakmicu za prekidanje prokletstva koje traje 48 godina, a to je prezimljavanje u Europi. Tak krimen već gotovo pola stoljeća stoji na hodnicima u Maksimirskoj 128 i nikako da ga se izbriše…

Modra navijačka armija svake jeseni kad Dinamo igra Europsku ligu sanja isto i uvijek navijači ostanu razočarani. Međutim, dolaskom Nenada Bjelica na klupu modrih Dinamo ove sezone igra drugačije, obećavajuće. Istina, bio je Dinamo već blizu, možda i bliže nego sad tijekom povijesti. No, malo kad je izgledao tako dobro i igrao tako sigurno kao ove jeseni.

Pogled na stanje u skupini D dinamovce čini sretnim

U prve dvije utakmice u EL Dinamo je protiv Fenerbahčea na Maksimira (4-1) i protiv Anderlechta u gostima (2-0) ostvario uvjerljive pobjede i suvereno vlada skupinom D s maksimalnih 6 bodova (gol razlika 6-1).

Proljeće u Europi nasmiješilo se Maksimiru u ovim jesenskim danima, zapuhali su neki novi, pobjednički vjetrovi koje su prepoznali i navijači. Ilija Lončarević bio je trener Dinama u tri mandata, 1999., od 2001. do 2002. i 2005.

Posebno je naglasak na sezonu 2001./02. u kojoj je naslov u HNL-u senzacionalno osvojio NK Zagreb predvođen Ivicom Olićem i s trenerom Zlatkom Cicom Kranjčarem. Modri su nakon pet godina apsolutne dominacije u prvoj hrvatskoj ligi sezonu ranije izgubili naslov prvaka od Hajduka te je klub krenuo u potpunu rekonstrukciju. Lončarević je priliku dao Niki Kranjčaru, Dariju Zahori i Anti Tomiću, dok su ozbiljniju prigodu dobili Dino Drpić i Mihael Mikić…

Godine čekanja na proljeće u Europi

“Lončarevićeve bebe“ loše su ušle u ligašku sezonu, a u kvalifikacijama Kupa UEFA modri su teškom mukom svladali Floru iz Tallina s dva puta po 1-0. U Zagrebu je Dinamo slavio pogotkom Tomislava Gondžića u 53., a u Tallinnu autogolom domaćeg stopera.

U drugom kolu Dinamo se susreo s izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva, prva utakmica igrala se na Maksimiru i Dinamo je katastrofalno ušao u dvoboj, ali je na kraju završilo 2-2. Uzvrat se igrao za tjedan dana na stadionu Bloomfield u Tel Avivu i Modri su odigrali 1-1. Maccabi je zbog gola u gostima prošao u drugo kolo u kojem je izgubio od nizozemske Rode s 3-5…

“Apsolutno da Dinamo sad ima dobru priliku prezimiti u Europi nakon toliko godina čekanja. Iako je u prošlosti bio u puno lošijoj situaciji, pa je bio na pragu prezimljavanja u Europi. Modrima je nedostajao bod, dva, jedan gol, a isto tako bili su i u boljoj situaciji nego sad. Ovaj Dinamo je negdje između. No, rijetko kad je utisak bio tako dobar kao sad. Ne sjećam se kad je dojam oko Dinama bio toliko pozitivan kao danas”, kazao nam je Ilija Lončarević i nastavio:

‘Prvo pozitivno ozračje i prezentacija na terenu, a onda rezultat’

“Protiv Spartaka u Trnavi očekujem nastavak pozitive. Znači, prvo pozitivno ozračje i prezentacija na terenu, a onda rezultat. No, neće biti jednostavno doći do pobjede. Sigurno ako Dinamo bude na nivou na kojem je bio u Bruxellesu, onda mislim da ima veliku šansu za pobjedu. U slučaju slavlja, bio bi to veliki korak prema proljeću u Europi. Ne mislim da je ovo povijesna utakmica, ali znate kako je kod nas, često ističemo taj predznak povijesni. No, velika je stvar za momčad bez obzira što mogu napraviti na proljeće da se plasira u šesnaestinu finala i na taj način napravi veliku stvar za hrvatski nogomet”.

Modri momčadski duh

Poznati hrvatski nogometni brk, nadalje, govori nam kako je najjača stvar ove sezone što je momčad Dinama napravila je kontnuirani nastavak dobrih igara…

“Pozitivan dojam automatski sigurno u kontinuitetu donosi rezultat. Najbolja osobina modrih je taj momčadski duh koji ih krasi i momčadsko poimanje i shvaćanje nogometa. To je osnova svega, ne samo za sadašnji Dinamo nego za i budući i za sve momčadi koje žele napraviti nešto. Nadalje, igrači su sazreli, govorim o onima koji su došli. Znači Olmo i Gojak, Oršić koji je povratnik u hrvatski nogomet, a koji je još relativno mlad igrač sa stažom u našoj ligi. Uz spomenute, tu su i igrači koji su se pokazali kao pojačanja, što je rijetko. Tu mislim na ova dva stopera koja su igrala, Gavranovića, Budimira i Petkovića. Sve je to stopljeno u jednu respektabilnu momčad koja može napraviti i više nego što je do sad napravljeno”, objašnjava nam Lončarević.

Lončarević je za kraj naglasio kako Dinamo protiv Spartaka treba gledati samo na svoju igru i bodovi neće izostati…

“Dinamova igra do sad bila je karakteristična na način da je u napadu uvijek nešto napravio, a u obrani nisu rađeni kiksevi. To je jedna velika ozbiljnost i koncetracija i nadam se da je Dinamo za to spreman i sposoban”, zaključio je Ilija Lončarević.