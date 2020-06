FENERBAHČE IMA NOVOG TRENERA? Nenad Bjelica je izvisio, postoji jako dobar razlog za to; Je li bivši trener Dinama pogriješio?

Turski mediji javljaju kako je Fener sve dogovorio s Tahirom Karapınarom

Ništa od trenerskog posla Nenada Bjelice u turskom velikanu Fenerbahčeu. Turski mediji javljaju kako je Fener sve dogovorio s Tahirom Karapınarom i kako će on voditi momčad do kraja tekuće sezone…

Ništa još nije sigurno

Nenad bjelicanın orjinal Twitter hesabından yaptığı açıklama ancak Nenad Bjelica bu attığı twiti daha sonra kaldırdı nenad bjelica şu anda fenerbahce transferi konusunda bir gelişme olmadığını gelişme olursa twiter hesabından paylaşacağını söyledi pic.twitter.com/svXCoMwda6 — Halita (@Halita13) June 8, 2020

Prema tamošnjim pisanjima, izvori bliski klubu tvrde kako će upravo on biti novi trener Fenerbahče, dok oni drugi tvrde kako je njegovo ime samo jedno od želja, odnosno kako je na vrhu ispred ostalih, no ništa se još ne zna. Kako bilo, on je trenutno prva želja Fenerbahčea i ako se nešto ne zakomplicira, trebao bi i preuzeti momčad.

1⃣ Sergiy Rebrov

2⃣ Nenad Bjelica

3⃣ Răzvan Lucescu

4⃣ Philippe Clement

5⃣ Manuel Pellegrini Öncelikli hoca tercihlerim bu şekilde olurdu. pic.twitter.com/seqDM2lRXh — ᴜɢᴜʀᴏᴠɪᴄʜ¹⁹⁰⁷ (@uqurovich) June 8, 2020

Ya rahat olun Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica 💛💙 Yeni Hocamızı ülkeye getirip karantina sürecini atlatana kadar pro lisansı olduğu için Tahir Karapınar kulübede olacak .. pic.twitter.com/KOjDAdRcDV — 𝐙𝐞𝐲𝐧𝐞𝐩 ¹⁹⁰⁷🌿 (@zeynep_korkmz) June 8, 2020

Fenerbahçemiz nasıl bir yönetiminin eline düştü böyle? Tahir kim ya abi sen dalga mı geçiyorsun bizimle?? Biz diyoruz Nenad Bjelica adam diyor Tahir sinirden çıldırıcam… — Samet Moralı (@sametmoralii) June 8, 2020

Prema pisanju Fanatic.com-a, Fenerbahče je dao službenu ponudu Karapınaru. Navodi se da je ime Karapınar uvedeno na dnevni red Fenera s prijedlogom Emrea Belözoğlua, a ukoliko bude imenovan, Karapınar bi preuzeo momčad.

Sve se pretvorilo u sapunicu

Inače, situacija između Fenera i Bjelice proteklih tjedana bila je “Bjelica dolazi, pa Fenerhače odustaje”. Svakog dana druga informacija. Pregovori s turskim velikanom postale su prava sapunica i turski mediji ističu u svojim pisanjima kako je Bjelica odugovlačio s pregovorima, kako obje strane nisu našle zajednički jezik, a Turci više nisu htjeli niti mogli čekati.

Nenad Bjelica tako je još uvijek bez angažmana nakon odlaska iz Dinama, ali ponuda ima. No, kako je to nama u razgovoru rekao, htio bi u neku od liga gdje su puni stadioni i gdje se igra dobar nogomet.

‘Ono što mene zanima i ono što želim je neka liga u kojoj će biti puni stadioni’

“Ono što mene zanima i ono što želim je neka liga u kojoj će biti puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi. Vjerujem da ću to i ostvariti”, kazao nam je Bjelica u intervjuu.

