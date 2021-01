FANTASTIČNI OLMO SJAJNO ZABIO I ODUŠEVIO ČITAVU NJEMAČKU: ‘Polako postaje jedan od najimpresivnijih igrača, volim ga’

Nogometaši RB Leipziga barem privremeno su se probili na vrh Bundeslige nakon što su u subotnjem susretu 14. kola na gostovanju pobijedili Stuttgart sa 1:0.

NEKAD TOP KLUB, SVI SU IH SE BOJALI, DANAS PREDMET SPRDNJE NOGOMETNE EUROPE: Za ne povjerovati kad su posljednji put pobijedili u prvenstvu

Pitanje pobjednika razriješio je pogodak Daniela Olma u 67. minuti.

Angelino je ubacio s lijeve strane, Pascal Stenzel je pokušao blokirati, no lopta se od njegove glave odbila na drugu stativu gdje je bivši igrač zagrebačkog Dinama sjajno reagirao zabivši svoj drugi gol ove sezone. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Bivši nogometaš zagrebačkog Dinama svojom je predstavom oduševio društvene mreže…

Opet je bio ključan”, “Polako postaje jedan od najimpresivnijih igrača u ovoj sezoni”, Volim Olma, on je tako inteligentan, kreativan, sjajan napadač, moj tip igrača”, samo su neki od komentara fanova…

Dani Olmo has been quietly one of the most impressive players this entire season for me.

It really cannot be understated how important it is to have players that provide technical security, and Olmo has that in abundance.

It's an elusive trait, but he's got it down.

— John Zuidema (@jwzfootball) January 2, 2021