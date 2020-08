Nogometaši Leipziga sinoć su se u Lisabonu plasirali u polufinale Lige prvaka, a bivši Dinamov nogometaš Dani Olmo zabio je vodeći gol u pobjedi Leipziga 2:1 protiv Atlética. Atlético je izjednačio u 71. minuti, a strijelac je bio Joao Felix iz penala. Odlučujući pogodak zabio je džoker s klupe, 21-godišnji američki veznjak Tyler Adams (88).

RB Leipzig's 1st goal: LCB Halstenberg using 3v2 in 1st line to carry & play forward attracting Atletico mids with overload. Ball finds right half space where a 2v1 vs LB Lodi forces CB Gimenez to step out and leave space for Dani Olmo to arrive & finish. pic.twitter.com/xJDsWIkoSa

— Riccardo Marchioli (@RMarchioli) August 14, 2020