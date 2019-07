OLMO ZALUDIO POLA EUROPE: Velikani stoje u redu za njega, u Maksimirskoj 128 zadovoljno trljaju ruke

‘Upravo sam se vratio s kratkog odmora te još uvijek nisam imao priliku sastati se sa svojim zastupnicima i ocem tako da ništa ne znam’

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji je prošli mjesec postao europski prvak s reprezentacijom Španjolske do 21 godine, rekao je kako ne zna koji se sve klubovi interesiraju za njega no ne isključuje odlazak u niti jedan.

“Upravo sam se vratio s kratkog odmora te još uvijek nisam imao priliku sastati se sa svojim zastupnicima i ocem tako da ništa ne znam. Bit ću na okupljanju Dinama gdje sam pozvan. Nisam probdio niti jednu noć razmišljajući o svojoj budućnosti“, rekao je 21-godišnji Olmo za novine Sport sa sjedištem u Barceloni.

Velikani zainteresirani za mladog dinamovca

Mediji spominju navodni interes Bayerna, Manchester Uniteda, PSG-a, Atlético Madrida i Tottenhama.

“Spominju se razne ekipe, puno je glasina. Ne znam jesu li točne ili nisu. Htio sam se odmaknuti od svega pa kada budem imao priliku sastat ću se sa svojim agentom te sve razmotriti“, izjavio je ofenzivni igrač.

Upitan o Atlético Madridu odgovorio je:

“Uvijek sam govorio kako bi bilo lijepo vratiti se u Španjolsku no vidjet ćemo”. Ranije se u medijima spominjao i navodni interes španjolskog prvaka Barcelone.

‘Ne odbacujem prelazak u niti jednu ekipu’

“Ne znam postoji li ponuda. Kako sam već rekao bio sam na odmoru pa nemam pojma što se nudi”, rekao je…

“Ja ne odbacujem prelazak u niti jednu ekipu. Zbog poštovanja prema svima zainteresiranima neću ništa reći. Potrebno je poštivati sve. Na kraju ćemo vidjeti što će biti”, dodao je i tako navedenim izjavama dao do znanja da se transfer bliži. Sukladno sjajnim partijama u HNL-u i Europi, Olmu je tržišna cijena narasla.

Rekordni transfer

Tako mu je 2017. godine u listopadu cijena iznosila milijun i pol eura, godinu dana poslije, 25. rujna 2018., iznosila je 6,5 milijuna eura. Prema Transfermarktu, Olmu je sad cijena 15 milijuna eura, ali jasno je kako bi njegov izlazni transfer mogao i trebao biti rekordan, time još i veći, te će takav nadmašiti i onaj Marka Pjace od 23 milijuna eura iz Dinama u Juventus.

Olmo ima ugovor s Dinamom do ljeta 2021. godine a zanimanje za njime dodatno je poraslo nakon što je prošli mjesec odigrao važnu ulogu u osvajanju europskog prvenstva s mladom španjolskom reprezentacijom. U četiri odigrane utakmice zabio je tri gola a jednom je asistirao.

“Bilo je to uspješno prvenstvo ne samo na kolektivnoj razini, budući da smo svi odigrali dobro, nego također i na individualnoj. Jako sam zadovoljan ulogom koju sam imao, to je bio šlag na torti prošle sezone”, rekao je.

Ode li ovog ljeta iz Dinama, u kojeg je došao 2014. iz podmlatka Barcelone, to bi trebao biti klub u kojem će konstantno igrati.

‘Tražimo sportski projekt sličan onome kojeg mi je nudio Dinamo’

“Da, tražimo sportski projekt sličan onome kojeg mi je nudio Dinamo. Projekt sadašnjosti jer ono što želim sada jest igrati. Mlad sam pa vjerujem da puno toga mogu pružiti i sada i u budućnosti”, istaknuo je.

“Gdje god da odem dat ću sve od sebe kako bih igrao. Nikoga se ne bojim jer ću dati sve od sebe”, dodao je.

Kada je dolazio u Dinamo cilj mu je bio dosegnuti razinu na kojoj je sada. “To mi je bila ideja. Biti u ovoj situaciji. Naporno sam radio da bih došao do toga, to mi je nagrada za trud, no još je puno toga ispred mene”, rekao je.

‘Morat ću još više raditi’

Istaknuo je kako mu je san zaigrati na Europskom prvenstvu s A reprezentacijom Španjolske iduće godine te na Olimpijskim igrama koje je izborio s mladom reprezentacijom.

“Ove godine ću morati naporno raditi kako bih pronašao mjesto u momčadi”, zaključio je.