Pozitivni efekti Dinamova europskog rezultata i dalje dolaze u Maksimir

Osvanule su fantastične vijesti za Dinamo. Pozitivni efekti Dinamova europskog rezultata i dalje dolaze u Maksimir, iako su ispali iz Europske lige u osmini finala od Benfice, nakon jedne hrabre partije i povijesnog nastupa u Europi.

Sad je poznato da je Dinamo toliko popravio svoj europski klupski koeficijent da će, prema svemu sudeći, biti nositelj u zadnjem pretkolu, odnosno play-offu Lige prvaka, javljaju Sportske novosti.

Otpala neka od uglednih imena

To u ovom trenutku znači da Dinamo na zadnjoj stepenici do elitnog nogometnog natjecanja neće moći igrati protiv prvaka Nizozemske, bio to PSV ili Ajax (PSV trenutačno ima pet bodova više od četvrtfinalista Lige prvaka), austrijskog Red Bulla te škotskog Celtica. Znači, sve ugledna imena, jaki klubovi… No, to ne znači da će biti lagano.

I prošle godine bili nositelji, pa ispali

Sjetimo se kako su Modri i prošle godine bili nositelji, pa se na kraju nisu plasirali u natjecanje po skupinama Lige prvaka. Točnije, Astana je imala status nositelja prema koeficijentu, a kako je ždrijeb play-offa bio prije no što su odigrani susreti trećeg pretkola, kazahstanski je prvak “izvukao” nenositelja Young Boyse, pa je Dinamo samo preuzeo taj status i na kraju ostao kratkih rukava.

Vrijedi spomenuti kako su Modri, piše novinar SN-a, svojim igrama u Europi došli do 51. mjesta na UEFA-inoj klupskoj ljestvici, s koeficijentom 29.500, pa su time prestigli, primjerice, Ludogorec iz Bugarske, Legiju iz Poljske, BATE Borisov ili APOEL, “klubove koji su im godinama često u zadnjem pretkolu kao nositelji, ali ih je Dinamo uz sreću u ždrijebu ili uz “pomicanje crte” izbjegavao”.