FANTASTIČNA UTAKMICA NA SARDINIJI: Palo ukupno 6 golova, od toga pet u prvom poluvremenu

Nogometaši Napolija pobijedili su na nedjeljnom gostovanju Benevento sa 2:1 nakon što su gubili na poluvremenu, dok je Cagliari u golijadi sa šest pogodaka pobijedio Crotone sa 4:2.

Benevento je poveo u 31. minuti golom Roberta Insignea, a izjednačio je u 60. minuti njegov stariji brat i kapetan Napolija Lorenzo. U 68. je pobjedu gostima donio Andrea Petagna.

U prvom nedjeljnom susretu Cagliari je pobijedio Crotone sa 4:2. Zanimljivo, čak pet golova je palo u prvom dijelu, a samo jedan u nastavku. Gosti su poveli 1:0, imali su i 2:2, no domaćin je na koncu ipak slavio.

Strijelci za Cagliari bili su Lykogiannis (25), Simeone (35), Sottil (45) i Pedro (84), a za goste, koji su od 48. igrali s igračem manje nakon što je isključen Luca Cigarini, zabili su Messias (21) i Molina (43). Marko Rog je odigrao cijeli susret za Cagliari.

Half-Time Report: #Cagliari 3-2 #Crotone

It has been an absolutely thrilling first half in Sardinia, as Cagliari fought back to lead Crotone 3-2 with stunning goals from Charalampos Lykogiannis and Salvatore Molina https://t.co/ZrIiapUklU #CagliariCrotone #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/NG3WHb0mzZ

— footballitalia (@footballitalia) October 25, 2020