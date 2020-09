[VIDEO] FANTASTIČNA KRAMINA UTAKMICA: Nezaustavljivi Vatreni hattrickom bacio u očaj čitav Köln; Nestvaran početak nove sezone

Tek četiri minute trebale su hrvatskom reprezentativnom napadaču Andreju Kramariću, da u subotu u Kölnu zabije, a nakon toga pred kraj poluvremena i realizira poenal za vodstvo svoje momčadi 2:1. Na samom otvaranju nove sezone u Bundesligi bivši igrač Rijeke, Dinama i Leicestera briljirao je i na kraju balade postigao hattrick.

Half-time. #effzeh are behind thanks to an Andrej Kramaric brace, after a very questionable penalty. Sebastian #Andersson had brought FC level from the spot.

1:2 #KOETSG pic.twitter.com/zMzlthZi8G

