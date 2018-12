LUKA I SLUŽBENO POSTAJE NAJBOLJI: Njegov je pregled igre savršen, dodavanja idealna, dominacija opjevana, a golovi spektakularni

Bolje od svakog opisa njegove igre poslužit će isječci s njegovih utakmica

Njegov je pregled igre savršen, njegova su dodavanja jednostavna, ali najbolja moguća u tom trenutku. On nema problema s presingom suparničkog tima, njegova je dominacija već odavno opjevana. Real Madrid s njim i bez njega nije istina momčad; Real Madrid(!) koji je apsolutni vrh svjetskog nogometa. Naravno, on je i motor hrvatske nogometne reprezentacije i generator njenog najvećeg uspjeha. Mnogi trofeji u njegovoj riznici i svjetsko srebro nose njegov potpis.

Noćna mora vratara

Način na koji on prima i gradi loptu braneći je od viših i jačih suparnika zauzima posebno mjesto u savršenstvu njegovih poteza, način na koji ju distribuira suigračima vanjskim dijelom kopačke ili pogađajući idealno mjesto u putanji njihova sprinta noćne su more svakog suparničkog vratara. On je, naravno, Luka Modrić – najbolji nogometaš svijeta.

Na večerašnjoj dodjeli Zlatne lopte, Modrić bi prema svemu sudeći i službeno trebao postati najbolji igrač svijeta. Neslužbene informacije najuglednijih svjetskih medija govore kako je Luka osvajač Ballon d’Ora, a onima kojima niti to nije dovoljno, mogu pogledati prema kladionicama. Modrić je uvjerljivi favorit – na uloženih 10 kuna na Modrića dobit ćete tek 11 ili 12, ovisno o kladionici.

Bolje od svakog opisa reći će to ova kompilacija njegovih poteza sa Svjetskog prvenstva:

On ne postiže puno pogodaka, ali kad to napravi u pravilu je pogodak baš spektakularan. Kao što je su to bili oni protiv Kazahstana, Izreala… ili, pak, ovaj protiv Turske na Europskom prvenstvu 2016. godine…

Ukupno je Modrić postigao 14 golova za reprezentaciju u 118 odigranih utakmica. Uz realizirani jedanaesterac protiv Grčke…

preostalih deset pogledajte ovdje: