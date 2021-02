Na društvenim mrežama nižu se hvalospjevi na račun kapetana hrvatske reprezentacije

U derbiju 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Valenciju sa 2-0 vrativši se na drugo mjesto Primere. Bila je to treća uzastopna pobjeda “Kraljevskog kluba”, a golove su zabili Karim Benzema (12) i Toni Kroos (42).

U akciji za drugi Realov pogodak sudjelovao je i Luka Modrić. Kapetan hrvatske reprezentacije sjajno je uposlio Lucasa Vazqueza, a ovaj produžio do Kroosa koji je zabio s ruba kaznenog prostora.

Za Marcu najbolji

Real je u 61. minuti zabio i treći gol, no pogodak Ferlanda Mendyja je nakon pregleda video snimke poništen zbog zaleđa. Mendy je bio blizu gola i u 78. minuti, no golman Jaume Domenech je sjajno reagirao i obranio njegov udarac.

Luka je na terenu proveo 79. minuta, a umjesto njega u igru je ušao Isco. Koliko je dobro odigrao govor i oduševljenje Marce – ‘Ni Messi, ni Suarez. Nitko ne igra La Ligu poput Luke Modrića’. Tim su naslovom porpatili njegov nastup. aosim medija i stručnjaka dosta toga o Modriću rekli su fanovi na društvenim mrežama.

“Modrić je Zlatna lopta 2021”.

“I s 35 godina je bolji nego bilo koja verzija Gerrarda”.

“S obzirom na to kako izgleda na terenu može igrati sigurno do 37 godine”.

Reakcije s Twittera

Aside from Xavi, there isn't a gap between Modric and any other all-time CMs imo. It's just that it won't be widely recognized while he's still playing. — Rahul Kalvapalle (@Kalvapalle) February 14, 2021

Modric Ballon D'Or 2021 — ARH (@AAbdurh) February 14, 2021

Modric is just too smooth bruh — Arthur (@Shad_Arthur) February 14, 2021

35 old modric better than any version of Gerrard👍 — . (@RH0450) February 14, 2021

Modric is a god — D✍🏾 (@dans_nld) February 14, 2021

It's unfair that Modric is still this good both on and off the ball at 35 — Anuj Balaji (@raul_is_king) February 14, 2021

Modric can easily play to 37 by the looks of it. — Conor O'Neill (@ContiMadrid) February 14, 2021

Does watching Luca Modric play football count as a guilty pleasure?? Could watch him play all day 😍😍😍 I bet Tottenham would kill to have him back — Neil 💙 (@npbrighton) February 14, 2021

Modric is not human I can bet on this. Seriously man is 35 years old and still playing like he's just started. — Inzi (@L0st_ilusion) February 14, 2021