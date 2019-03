EVO GDJE MOŽETE GLEDATI AKTUALNE SVJETSKE DOPRVAKE: Vatreni startaju u nešto drugačijim kvalifikacijama

Evo gdje ćete moći gledati Vatrene protiv Azerbajdžana

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 na Maksimiru protiv Azerbajdžana započinje kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020, a utakmicu možete gledati na Novoj TV. HRT je na ljeto izgubio u utrci s Novom TV, a Nova će emitirati sve utakmice hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2020. godine kao i Europsko prvenstvo. Uz to, na istom programu bit će i kvalifikacije za SP 2022. kao i Uefina Liga nacija. HRT je do SP-a prenosio reprezentaciju, ali to je sad prošlost.

Svjetski doprvaci u susjednim državama

Svjetske doprvake će se, tako, moći gledati i u susjednim državama. U Sloveniji će utakmicu prenositi prvi program Sportkluba, a na istom programu utakmica je od 20:45 na rasporedu i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Što se tiče reprezentacije u večerašnjem dvoboju, vrijedi spomenuti da zbog problema s ozljedama suspenzijama, kažnjavanjem zbog nediscipline, odlascima u mirovinu i poštedama, Dalić protiv Azerbajdžana neće na raspolaganju imati čak 11 igrača sa SP-a.

Nešto drugačije kvalifikacije

Inače, ovo će biti nešto drugačije kvalifikacije nego što smo na to naviknuli. Čak 55 europskih zemalja podijeljeno je u čak deset skupina, poredanih od slova A do slova J.

Prve dvije momčadi u svih deset skupina plasiraju se na Euro, a ostale četiri momčadi trebale bi se plasirati kroz doigravanje. Po prvi put od 1976. godine, zemlja domaćin Eura nema pravo direktnog plasiranja na natjecanje, pa u kvalifikacijama sudjeluje i aktualni europski prvakl Portugal! Što nije ni čudno, s obzirom na to da se igra u čak 12 europskih gradova – i jednakom broju država!