EVO GDJE MOŽETE GLEDATI AKTUALNE SVJETSKE DOPRVAKE: Ovo je zbunilo čitavu Hrvatsku; sad znamo i razlog zašto su to napravili

Prijenos ćete moći pratiti na Doma TV, a program kreće u 17.30 sati

Vatreni večeras od 18.00 u Budimpešti, na Groupama Areni, igraju drugu utakmicu u skupini E kvalifikacija za Euro 2020. Protivnik našoj nogometnoj izabranoj vrsti bit će domaćin Mađarska.

Prijenos ćete moći pratiti na Doma TV, a program kreće u 17.30 sati. Utakmica će se putem interneta na području Hrvatske moći gledati i na portalu GOL.hr. Nova je, tako, nedjeljni susret prebacila na svoj drugi kanal što je zbunilo čitavu Hrvatsku.

‘HRVATSKA IMA JEDNU JAKO SLABU TOČKU’: Ove riječi neće se svidjeti Vidi; Domagoj sad sigurno ima motiv više u Budimpešti

‘Glavni razlog prebacivanja prijenosa je središnja informativna emisija’

Služba za odnose s javnošću Nove TV istaknula je kao glavni razlog prebacivanja prijenosa upravo središnju informativnu emisiju, Dnevnik Nove TV, koji počinje u 19.15. Također, smatraju kako je Doma TV jednako adekvatna i dostupna u prijenosu te navode da se utakmica dodatno može pratiti i na portalu Gol.hr, kako su u svom priopćenju istaknuli za Direktno.hr.

UTAKMICA VATRENIH I MAĐARSKE NEĆE BITI NA NOVOJ TV: Zabavni show Dalićeve dečke izbacio na drugi kanal

HRT ljetos izgubio u utrci s Novom TV

HRT je na ljeto izgubio u utrci s Novom TV, a Nova će emitirati sve utakmice hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2020. godine kao i Europsko prvenstvo. Uz to, na istom programu bit će i kvalifikacije za SP 2022. kao i Uefina Liga nacija. HRT je do SP-a prenosio reprezentaciju, ali to je sad prošlost.

UŽIVO OD 18.00: OVO JE NAJJAČA HRVATSKA OD SP-A; Svjetski doprvak na Groupama Arenu istrčat će u ovom sastavu

Inače, ovo će biti nešto drugačije kvalifikacije nego što smo na to naviknuli. Čak 55 europskih zemalja podijeljeno je u čak deset skupina, poredanih od slova A do slova J.

Prve dvije momčadi u svih deset skupina plasiraju se na Euro, a ostale četiri momčadi trebale bi se plasirati kroz doigravanje. Po prvi put od 1976. godine, zemlja domaćin Eura nema pravo direktnog plasiranja na natjecanje, pa u kvalifikacijama sudjeluje i aktualni europski prvakl Portugal! Što nije ni čudno, s obzirom na to da se igra u čak 12 europskih gradova – i jednakom broju država!