EVIDENTNO JE KAKO U SPLITU NITKO NIJE ZNAO ZA NAMJERE HNS-A: S Poljuda poslali zabrinjavajuću poruku, ovo nikako nije dobro

‘Grad Split nije dobio nikakvu službenu informaciju o odluci HNS-a o održavanju utakmice između Hrvatske i Mađarske na Poljudu’

Hrvatska i Mađarska igrat će 10. listopada u Splitu, odlučio je tako i u srijedu na svojoj wb stranici objavio službeni Hrvatski nogometni savez. No, kad se pita hajdukovce na Poljudu oni ne znaju – ništa! Hajduk je ostao neugodno iznenađen jer nije bio upućen u namjere HNS-a, a oglasili su se i iz Grada Splita koji je vlasnik stadiona.

“Grad Split nije dobio nikakvu službenu informaciju o odluci Hrvatskog nogometnog saveza o održavanju utakmice između Hrvatske i Mađarske na Poljudu. Od sastanka koji se održao krajem travnja u Zagrebu, na kojem su uz gradonačelnika Opare bili i predsjednik Hajduka Marin Brbić te predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović, ni gradonačelnik ni itko u gradskoj upravi nije ostvario kontakt s čelnicima HNS-a“, prenosi 24 sata njihovu službenu izjavu.

Ni Grad Split, a ni Hajduk, nisu imali pojma kakve su HNS-ove namjere

Situaciju je priopćenjem prokomentirao i predsjednik Hajduka Marin Brbić, koje prenosimo u cjelosti:

“U pravilu bi odluka o domaćinstvu utakmice nacionalne reprezentacije trebala biti pitanje dogovora između Saveza kao organizatora i Hajduka kao domaćina (bez obzira na to što formalno domaćin može biti i Grad Split kao vlasnik stadiona). Po prvi put, ovakva odluka je donesena bez ikakvih dogovora s Klubom ili, koliko je poznato, gradom domaćinom.

Činjenica je da je šira javnost oko odnosa Saveza prema Hajduku podijeljena, pa donošenje jednostrane odluke pokazuje nepromišljenost, nepoštovanje te potencira antagonizam. Graditi atmosferu obnove povjerenja i stvaranja preduvjeta za bolje i kvalitetnije odnose u korist svih aktera hrvatskog nogometa, a pritom donositi jednostrane odluke, nemoguće je i kontraproduktivno, jer diskreditira one ljude koji su spremni za razgovor i dogovor, a daje za pravo onima koji su isključivo za sukob. Očito je procjena ljudi u Savezu da je ovo pogodan trenutak za potenciranje već postojećih tenzija.

Vrijeme će sve pokazati

Vrijeme pred nama i konkretne mjere Saveza koje će oblikovati budućnost hrvatskog nogometa će pokazati je li ova ishitrena jednostrana odluka donesena uistinu pod pritiskom isteka roka za određivanja domaćinstva ili rezultat pogrešne procjene.

Ako je ova odluka donesena odvojeno od tema koje su bile ili tek trebaju biti predmetom razgovora i dogovora o budućnosti hrvatskog nogometa te poštenom i transparentnom odnosu u istome za što je Hajduk itekako zainteresiran, HNS u tom slučaju preuzima isključivu odgovornost za organizaciju utakmice.

Marin Brbić, predsjednik Uprave HNK Hajduk”, stoji u priopćenju objavljenom na službenoj web stranici HNK Hajduk Split. Nakon onoga što smo danas u toku dana, dakle, čuli i iz Hajduka i iz Grada Splita, evidentno je kako ni Grad Split, a ni Hajduk, nisu imali pojma kakve su namjere HNS-a…

HNS u srijedu potvrdio utakmicu Vatrenih na Poljudu

Kao što se i očekivalo, HNS je u srijedu potvrdio kako će hrvatska nogometna reprezentacija 10. listopada protiv Mađarske igrati na Poljudu. Tako je “misija” izvršnog direktora Saveza Marijana Kustića, izbornika Zlatka Dalića, kao i svih ostalih u HNS-u i izvan njega, koji su pridonijeli konačnom dogovoru i povratku Vatrenih na Poljud nakon više od 4 godine i one svastike koja je zatvorila vrata nastupa reprezentacije u Splitu, i – završena!

Mjesecima su tralaji napori izbornika i Kustića da se “misija” povratka Vatrenih na Poljud i ostvari. Uvijek kad bi ih se nešto pitalo o tome govorili su nam i konstantno isticali kako je to “njihova velika želja, kao i želja svih igrača i svih u Savezu”. Izbornik niti jednom nije sebe htio gurati u prvi plan. Uvijek kad smo ga pitali nešto o Splitu i reprezentaciji, govorio je kako je njegova želja da reprezentacija igra u Splitu, ali kako on o tome ne odlučuje. Nadalje, Hrvatski nogometni savez nije odustajao od toga da se dvoboj s Mađarima odigra u Splitu, postojao je jaki politički pritisak da se to dogodi, pa je jednostavno do toga i moralo doći, što je najispravnija i najnormalnija moguća odluka, na kraju svega. Više o tome možete pročitati u našem intervjuu s jednim od najbližih Dalićevih suradnika.