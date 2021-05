EUROPSKI HNL TROBOJ: Tramezzani, Oreščanin i Tomić oglasili se uoči posljednjeg kola

Hajduk i Lokomotiva na Poljudu će igrati u isto vrijeme. Splićani pobjedom mogu riješiti sve europske brige, a Lokomotivu, ovisno o drugim rezultatima, gurnuti ka ponoru

Ovog vikenda čeka nas ekplozivan rasplet HNL-a u kojem će mjesto u Konferencijskoj ligi dogodine osigurati dva kluba. U subotu na Rujevici (17:00 sati) Rijeka dočekuje Goricu u borbi za mjesto u europskoj Konferencijskoj ligi, a trećeplasirana Gorica ima bod više od četvrte Rijeke.

“Teško je igrati na nulu. Zadnju utakmicu izgubili smo od Rijeke kod kuće 3:4. Primili smo puno golova, kao i na zadnje dvije prvenstvene utakmice (0-4 protiv Hajduka i 0-3 protiv Dinama). Zato smo u pripremi puno pažnje posvetili defanzivnoj tranziciji. Očekivali smo da ćemo ranije riješiti ulazak u Europu, a dogodio se za nas najgori scenario. Ima puno stvari za kojima možemo žaliti, ali usredotočit ćemo se na ovih zadnjih 90 minuta. Atmosfera je dobra i igrači su svjesni što ih čeka”, izjavio u petak na konferenciji za novinare trener Gorice Siniša Oreščanin.

Rijeka bi pobjedom skočila na treće mjesto i osigurala u kvalifikacije Konferencijske lige, a trener Riječana Goran Tomić ističe: “Velika je ovo utakmica za nas. Da nam je netko prije dva mjeseca ponudio da ćemo u zadnjem kolu imati mogućnost uhvatiti treće mjesto, ne bi mu nitko vjerovao s obzirom na razliku koja je bila između nas i Gorice. Gorica je kvalitetna ekipa i nisu bez razloga tako dugo pri vrhu. Svjesni smo važnosti utakmice i napravit ćemo sve da ostvarimo cilj i osvojimo tri boda koja nam donose treće mjesto. Moramo biti pametni i kad svi dišemo kao jedan onda nema straha”.

Hajduk ovisi o sebi

Hajduk i Lokomotiva na Poljudu će igrati u isto vrijeme. Splićani pobjedom mogu riješiti sve europske brige, a Lokomotivu, ovisno o drugim rezultatima, gurnuti ka ponoru. Uoči utakmice na Poljudu oglasio se trener Bilih Paolo Tramezzani.

“Uvijek razmišljamo svojom glavom i znamo da sutra mnogo ovisi o nama. Dao nam je dosta snage na psihološkom planu ovaj posljednji period. Znamo koliko su se igrači žrtvovali sve do sada, a to moraju nastaviti i sutra. Moramo biti pravi i pokazati na terenu sve ono najbolje što imamo. Trebat će pokazati srce, ali srce neće biti dovoljno da bismo odigrali dobro kao u zadnjim utakmicama. Trebat će nam intenzitet, strpljenje, mirnoća…”, rekao je danas trener Hajduka i dodao:

“Sutra nas čeka 90 dugih minuta. Teških i intenzivnih, u kojima moramo biti vrlo dobri u čitanju svih situacija. Mislim da je momčad u tom smislu mnogo napredovala i postala svjesna svojih mogućnosti. Mnogo smo truda uložili da bismo danas bili tu gdje se nalazimo. Neće nas zaustaviti niti umor, zaustavit ćemo se kad dođemo do kraja. Znamo da želimo doći do cilja i sutra jedva čekamo pet sati popodne kako bi istrčali na teren.”

Trener Lokomotive Samir Toplak smatra da njegovi igrači dobro reagiraju pod pritiskom: “Jako sam ponosan na svoje dečke kako smo reagirali pod izuzetnim stresom. Vratili smo se u poziciju da mi odlučujemo sami o sebi i to je nešto najljepše u sportu kada ovisiš sam o sebi. Stvarno sam ponosan i vjerujem jako u ovu ekipu, postali smo prava ekipa. Malo me ljute najave i priče okolo, već su svi upisali pobjede, a Lokomotiva je unaprijed izgubila, i to nas samo tjera da budemo puni motiva, da igrači prepoznaju trenutak da ne može netko samo tako ubilježiti pobjedu protiv nas. Mislim da ćemo biti sutra pravi. Mi pod pritiskom već radimo određeno vrijeme i mi odlično reagiramo pod pritiskom, mislim da u ovom trenutku Istra i Varaždin moraju biti pod većim pritiskom i oni moraju razmišljati o nama, a ne mi o njima. Samo razmišljam kako ćemo na najbolji mogući način biti prava momčad, jer se radi, figurativno rečeno, o životu ili smrti i uvjeren sam da ćemo sutra biti pravi.”