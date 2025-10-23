Europska večer Hrvata: Erlić asistirao, Matanović dobio priliku, ostali na klupi!

Nogometaši danskog Midtjyllanda porazili su na gostovanju Maccabi Tel Aviv sa 3-0 upisavši i treću pobjedu.

Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Dju Franculino (44, 84), a među strijelce se upisao i Philip Billing u 71. minuti kojem je asistirao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Za danski sastav to je bila treća pobjeda i trenutačno vodi na ljestvici s devet bodova i 8-2 razlikom pogodaka. Podsjetimo, Midtjylland će biti posljednji suparnik zagrebačkog Dinama, 29. siječnja.

Lille i PAOK su odigrali sjajnu utakmicu, a na koncu su slavili Grci sa 4-3.

Za solunski sastav su strijelci bili Soualiho Meite (18), Andrija Živković (23, 74), Giannis Konstantelias (42), dok su za Lille zabili Benjamin Andre (57) i Hmaza Igamane (68, 78). Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu nastupili za PAOK. Bila je to prva pobjeda PAOK-a, dok je Lille upisao prvi poraz.

Freiburg je pred svojim navijačima pobijedio Utrecht sa 2-0. Strijelci su bili Yuito Suzuki (20) i Vincenzo Grifo (45). Igor Matanović je za njemački sastav zaigrao od 66. minute.

Viktorija Plzen je u Rimu šokirala Romu slavivši sa 2-1. Prince Kwabena Adu (20) i Ceick Souare (23) su zabili za drugu pobjedu češkog sastav, dok je za Romu zabio Paulo Dybala iz kaznenog udarca u 54. minuti.

Feyenoord je preokretom stigao do 3-1 pobjede protiv Panathinaikosa.

Grci su poveli u 18. minutui golom Karola Swiderskog, a izjednačio je Givairo Read u trećoj minuti nadoknade. U drugom dijelu Hadj Moussa (55) i Cyle Larin (90) su donijeli pobjedu nizozemskom sastavu.

Celtic je također okrenuo rezultat i na kraju slavio sa 2-1 protiv Sturma.

Tomi Horvat je doveo goste u vodstvo, izjednačio je Liam Scales (61), a tri minute kasnije Benjamin Nygren je doveo Škote u vodstvo. Leon Grgić je za Sturm igrao od 78. minute.

Nottingham Forest je pobijedio Porto sa 2-0. Oba gola domaćin je zabio s bijele točke, Morgan Gibbs-White je zabio u 19. minuti, a Igor Jesus u 77. minuti.

Na ljestvici vode Midtjylland, Braga i Lyon sa po devet bodova, Dinamo ima sedam, kao i Viktorija Pilzen, Freiburg i Ferencvaros.

