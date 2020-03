EURO SE ODGAĐA, ŠTO ĆE BITI S LIGOM PRVAKA? Utorak je sudbonosni dan za europski nogomet; Hrvatska možda više neće imati izbornika

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom, koji prijedlog UEFA ima za domaća prvenstva?

Koronavirus hara Europom. Zemlja u kojoj bi se 12. lipnja utakmicom Italije i Turske u Rimu trebalo otvoriti 16. izdanje Europskog nogometnog prvenstva, trenutno je najveće europsko žarište koronavirusa. Čitava je Italija blokirana i pod karantenom. U zemlji je do sad više od 2000 umrlih i više od 20 000 zaraženih.

Nezamislivo je da Euro ove godine bude održano u dogovorenom terminu

Nezamislivo je, stoga, da Euro ove godine bude održano u dogovorenom terminu. UEFA će odlučiti u utorak hoće li i za kada Euro biti odgođen, glasno se spominju dva scenarija i to kraj ove godine i ljeto sljedeće.

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom?

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom, koji prijedlog UEFA ima za domaća prvenstva, te i druge odgovore krovna organizacija europskog nogometa tek treba dati. Na njih ćemo dobiti odgovore u utorak nakon sjednice UEFA-e. “Tko zna, možda će se i Euro po prvi puta igrati u prosincu”, ističe RTL.

Što to znači za našu reprezentaciju?

A što to znači za našu reprezentaciju? Zlatko Dalić ima ugovor s HNS-om do 31. srpnja 2020. godine. Onoga trenutka kad UEFA službeno odgodi Europsko nogometno prvenstvo, Hrvatska formalno neće imati izbornika za to natjecanje, pišu hrvatski mediji.

Otkaže li se kompletan reprezentativan program za EP u nogometu i u periodu za svibanj i lipanj, kao što se dogodilo za ožujak, a ide se nekako u tom pravcu, Dalić do kraja tekućeg mandata ostaje bez ijedne utakmicu na klupi A selekcije Hrvatske.

HNS bi bez oklijevanja trebao pred Dalića staviti novi ugovor

No, očekuje se kako će mu HNS bez oklijevanja staviti novi ugovor na stol, pa će slavni hrvatski izbornik na kraju odraditi Euro. Što nas sve čeka i kakvi bi sve scenariji za europski nogomet mogli biti pogledajte u prilogu RTL televizije.