U posljednjoj pripremnoj utakmici uoči Eura nogometna reprezentacija Hrvatske je u nedjelju u Bruxellesu izgubila od Belgije s 0-1 (0-1), a jedini pogodak postigao je Romelu Lukaku u 38. minuti.

"Mislim da je ovo bila teška utakmica. Hrvatska je igrala jako dobro, kvalitetna su momčad. Bio je ovo dobar ispit za nas, ali pobijedili smo. Tako da se osjećamo dobro prije prve utakmice Europskog prvenstva", rekao je Lukaku nakon utakmice.

Napokon pred navijačima

"Bit će lijepo napokon zaigrati pred navijačima. Mislim da smo spremni, moramo se još malo pripremiti", dodao je. Ovo mu je bio 60. pogodak u dresu Belgije. "Sretan sam, puno je to golova. Sjajne su to brojke, ali momčad je najvažnija. Shvatio sam koliko su pobjede važne nakon sjajne sezone s Interom, tako da sada želim osvojiti nešto s reprezentacijom. To će biti najbolji osjećaj ikada", završio je.

"Možemo biti zadovoljni. Bila je ovo prava natjecateljska utakmica. Igrači su danas pokazali da smo momčad. Danas smo testirali kako komuniciramo kad nemamo loptu i bilo je dobro", rekao je belgijski izbornik Roberto Martinez.

"Neke stvari mogu biti bolje, moramo biti bolji u završnici, ne smijemo propuštati prilike kao danas. Moramo i manje gubiti loptu, radit ćemo na tome", dodao je.