ETO ZAŠTO SU DOVELI RAKITIĆA: Pogledajte što je bivši Vatreni izveo protiv Chelseaja i zašto je bacio brojne navijače u ekstazu

U prvom kolu Lige prvaka u skupini E odigrana je vrlo tvrda i rezultatski neatraktivna utakmica između Seville i Chelseaja. U Londonu je završilo 0:0, a oba kluba imala su podjednaku statistiku. Prema posjedu su bili tu negdje i prema broju udaraca, svaki je skupio šest, ali realizacija je izostala.

Međutim, za španjolsku momčad sjajno je igrao bivši hrvatski reprezentativac, Ivan Rakitić. Rakitić je dobio visoku ocjenu 7.4 prema SofaScoreu, drugu najveću nakon vratara Bona.

Hrvat je imao ukupno 75 dodira s loptom, skupio je 91 posto točnih dodavanja, dva puta je bilježio ključno dodavanje imao je 50 posto uspješnih centaršuteva dao je pet točnih dugih lopti iz šest pokušaja, osvojio je tri duela i dva je puta oduzimao loptu. Rakitić je izašao u 80. minuti, a njegova je izvedba oduševila brojne navijače na Twitteru.

Posebno su njime bili impresionirani poklonici Chelseaja koji su u više Tweetova ustvrdili kako je Hrvat dominirao veznim redom i odradio puno bolji posao od njihovih veznjaka. “Rakitić je bolji od svih veznjaka Chelseaja”, “Čujem da je Rakitić izdominirao Chelsea”, samo su to neki od komentara navijača na račun Rakitića.

It's just as if our midfield is non existent. They're bullying us in the midfield, white shirts everywhere &/Rakitic is doing some kind of Thiago Alcantara vs Chelsea Job out there. Apart from the CBs & J5, no other Chelsea player holds the ball for up to 5secs. #CHESEV

Hearing Rakitic had a masterclass against Chelsea? How come the best league's one of the favourites lose against La Liga's non top 3? 😭 #CHESEV #UCL

Bro they've got a finished Rakitic in their team and they're dominating us wtaf

No Sevilla player is better than any Chelsea player at any position with exception of rakitic>jorgi.

The players wanna ball but there's no system.

It's trash.

