ESKALIRAO NOVI PROBLEM U REPREZENTACIJI HRVATSKE: Zaboravite lijevog beka, Dalić za ovu poziciju jednostavno nema rješenje

Nakon ozljede Šime Vrsaljka, gorući problem za Vatrene postala je pozicija desnog beka. S trenerom Lokomotive Goranom Tomićem razgovarali smo o potencijalnim reprezentativcima iz HNL-a na toj poziciji, poput Frana Karačića koji u Lokosima igra sve bolje

Dugi niz godina lijeva strana obrane glasila je za onu problematičnu u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Nakon Roberta Jarnija koji je bio neprikosnoven na toj poziciji, nismo našli igrača koji je ulijevao takvo povjerenje. Danijel Pranjić dugo je nakon Jarnija igrao lijevog bočnog. Bilo je tu eksperimenata i u obliku Joea Šimunića, stopera, kojeg je bivši hrvatski izbornik Otto Barić dosta forsirao na toj poziciji.

Anthony Šerić bio je također u jednom periodu najbolja opcija za tu stranu, ali ga Barić nije htio zvati u reprezentaciju jer je ovaj u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji rekao kako je Barić “seljak kojem su se tresle gaće u razgovoru s engleskim izbornikom Erriksonom“…

Lijevu poziciju donekle zakrpali, ‘procurila’ desna

Dolaskom Ivana Strinića, problematična pozicija je donekle zakrpana. Kad kažemo donekle, mislimo na to da Strinić u hrvatskoj javnosti nije baš ulijevao povjerenje. Ponekad je Strina odigrao dobro, ponekad je bio “rupa”, ali ako Napolijev bivši trener Maurizio Sarri nije vidio nikakav problem u tome da ga zauzvrat redovito koristi u Europi, zašto bi ga itko vidio?

Sjetimo se samo kako je odigrao na SP-u u Rusiji ovog ljeta, a sjajno ga je mijenjao Josip Pivarić koji je na turniru zaigrao u 4 utakmice (Island, Danska, Rusija i Engleska) i bio taj dodatni impuls osvježenja i agresivnosti, u trenucima kad su naši već bili umorni.

‘Slučaj’ desnog beka

No, kao da ne možemo bez problema na boku, pa je sad eskalirao i slučaj desnog beka. Šime Vrsaljko nezamjenjiv je na toj poziciji. Međutim, od SP-a na kojem je preforsirao koljeno nije pravi, u Faru je izašao na poluvremenu, u Elcheu nakon samo 20 minuta igre nakon čega se igra Vatrenih raspala i krenulo je španjolsko neumoljivo trpanje naše mreže, koje se zaustavilo na brojci 6. No, veći problem od toga je taj što Dalić za Vrsaljka nema zamjenu.

Izbornik sad mora naći igrača za tu poziciju koja se pretvorila u najproblematičniju u reprezentaciji. Počeo je s potragom, a kad se traži alternativa za nekoga, ponekad se ne može bez eksperimentiranja. Tako je Dalić Vrsaljka zamijenio veznjakom Markom Rogom, a odluku je u intervjuu za Net.hr objasnio riječima:

‘Mi poslije Šime Vrsaljka nemamo desnog bočnog’

“Mi poslije Šime Vrsaljka nemamo desnog bočnog i ja moram naći desnog bočnog. Iz razloga što Tin Jedvaj to nije po svojoj vokaciji, on to igra silom prilika. Za njega je bolje da igra stopera, to je njegova prava, prirodna pozicija i želim naći desnog bočnog koji ima dobru tehniku, karakteristike veznog igrača. Htio sam isprobati Marka Roga”, rekao je Dalić.

Međutim, Dalić bi rješenje mogao naći u HNL-u, točnije u Lokomotivi. Fran Karačić je bivši mladi reprezentativac Hrvatske koji je izabrao početkom godine Australiju, čiju putovnicu ima, bio i na preliminarnom popisu za SP, ali je na kraju ostao kod kuće. I to je dobra vijest za nas jer kao takav ima pravo nastupa za Vatrene.

Ima sve karakteristike da bude moderni desni bočni igrač

Karačić je 22-godišnji desni bek koji ima kvalitetu i talent, isto kao i Filip Uremović iz U-21 reprezentacije, ali on je primarno stoper koji je protiv Bjelorusije odigrao, doduše, odlično, ali sigurna opcija je bolja od eksperimenata. Nazvali smo trenera Lokosa Gorana Tomića i porazgovarali s njim o tome bi li Fran Karačić bio dobro rješenje za tu desnu stranu, ako bi, naravno, odlučio igrati za Hrvatsku?

“Fran sigurno da ima sve karakteristike da bude moderni desni bočni igrač. Međutim, on je još mlad, ima 22-godine i u perspektivi je sigurno on u nekim kombinacijama. Da vam budem iskren, ne znam u kakvom je on statusu u australskom savezu, ali ima sve predispozicije da u perspektivi može biti u konkurenciji za desnog bočnog.

Tu je kapetan, ima već dosta nastupa za nas, točnije 66 u službenim utakmicama, uz 4 gola i 10 asistencija. Dakle, sve govori da će biti pravi, ima sve karakteristike da u budućnosti bude tu uz Vrsaljka”, kazao nam je Goran Tomić i nastavio:

‘Uz Karačića tu je i Juranović’

“Uz njega, tu je i Juranović iz Hajduka koji je također kvalitetan igrač. U Osijeku je Grgić na toj desnoj strani, on je isto dobar igrač. Ma ima u HNL-u dobrih, pesrpektivnih igrača na toj poziciji. No, mislim da su Fran i Juranović nekako najbliže tom reprezentativnom sustavu. Juranović mi se sviđa, isto ima sve predispozicije da bude pravi igrač na toj poziciji”.

Uz spomenute, Tomić je izdvojio još jedno ime, ono Luke Hujbera. Radi se o perspektivnom junioru Lokomotive koji igra na poziciji desnog bočnog, 1999. je godište, a u posljednjoj utakmici Lokomotive u HNL-u, u 6. kolu u Gradskom vrtu protiv Osijeka, zaigrao je od prve minute…

Luka Hujber – perspektivni junior

“On je igrač koji bi mogao u budućnosti biti materijal za A reprezentaciju, talentiran je. No, ispred njega je u ovom trenutku Karačić koji je potencijalni reprezentativac.

U perspektivi, mislim na period jedno pet, šest godina u budućnosti, mislim da će Hujber biti potencijalni reprezentativac. Hoće li i biti, teško mi je reći, ali ga vidim kao mogućeg potencijalnog reprezentativca na toj desnoj strani”, zaključio je Goran Tomić.