ESKALIRAO JE EURO PROBLEM ZA DINAMO OVE JESENI: ‘To je nedopustivo i najveća mana, neke su mi stvari nejasne’

Utakmicu CSKA – Dinamo za Net.hr analizira Ilija Lončarević

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama uspjeli su neokrznuti proći teško gostovanje u Moskvi (0:0). Međutim, danas viđeno u 2. kolu skupine K protiv CSKA u Europskoj ligi, možemo reći kako je to bilo dosta ziheraški od Plavih i – ne pogriješiti!

Pogledaj fotogaleriju

‘Plavi nisu iskoristili priliku uzeti sva tri boda’

Jednostavno, Zagrepčani i dalje u Europskoj ligi ove jeseni djeluju pomalo uplašeno, razmišljaju isključivo o čuvanju svoga gola, bez previše ambicija i rizika u igri prema naprijed. A tako se ne može do pobjeda u Europi. Nikako nije dobro bilo to što je Dinamo utakmicu završio sa svega jednim udarcem u okvir gola CSKA, od ukupno svega 6. Puno premalo za utakmicu ovakvog kalibra, suparnika takvog renomea kakav ima CSKA.

[FOTO] CSKA – DINAMO 0:0: Hrvatski prvak preživio Moskvu; I dalje je neporažen u skupini, ali na 3. mjestu s gol razlikom 0-0

“Imam dvojaka razmišlja o utakmici. Zadovoljan sam s Dinamovim bodom i s angažmanom pojedinačno, kao i čitave momčadi. Mislim da Plavi nisu iskoristili priliku da, sa jednom malo sigurnijom igrom, malo čvršćom, uzme tri boda. CSKA, barem u ovom dvoboju, nije pokazao da je nešto dramatično bolji od Dinama. Mislim da čak i nije. No, da bi se to napravilo, mora se neka kompaktnost koju je Dinamo pokazao u prvih desetak minuta, i u napadu i u trenutku gubljenja lopte, kao i u zadnjoj fazi obrane. Poslije se to jednostavno izgubilo. Raširili su se po dubini i širini. I sama statistika dovoljno govori, da jedna momčad koja nije bila nešto naročito opasna u napadu i koja nema neke velike igrače osim Nikole Vlašića, da ima skoro tridesetak udaraca na gol, od toga od 6 do 8, ne znam sad točno, s 18 metara, što je nedopustivo za ozbiljnu momčad. To je daleko najveća mana Dinamove momčadi i neke su mi stvari nejasne. No, neću se miješati u to, nema to nikakvog smisla da ja komentiram takvo što. Bod je osvojen na vrućem terenu i to će Plavima biti poticaj da mogu više, ali moraju biti dosljedniji u nekim taktičkim stvarima. Bez toga se ne igra vrhunski nogomet”, objašnjava nam bivši trener Dinama Ilija Lončarević.

Dobrim dijelom utakmice plivalo je na toj desnoj strani. Stojanović je tu griješio u prvom dijelu. Desna strana bila malo je hedikepirana sa sredinom, tu nije bilo klasičnog krilnog napadača. Majer, Ademi, Franjić i Ivanušec držali su sredinu do izmjena.

“Ne, to nije bio Dinamov problem, govorim o desnoj strani. Četiri igrača nisu bila u vezi, u vezi je bio koliko sam ja, u fazi obrane vidio, samo jedan igrač a to je Franjić. Ovi ostali su bili promatrači”.

‘Gvardiol je definitivno klasni igrač’

Joško Gvardiol i Bartol Franjić oduševili su…

“Gvardiol je već sad definitivno klasni igrač. Neočekivano se ustalio u psihološkom, taktičkom i svakom drugom pogledu. Ono što je još prije godinu dana, kad je počeo igrati, imao još neke nedostatke. On je to toliko brzo riješio da je to začuđujuće. Mislim da imamo igrača koji ispred sebe ima blistavu karijeru, naravno ukoliko bude zdrav. Ja mu želim sve najbolje”.

Bartol Franjić junački je odradio prvi dio utakmice, blokirao Vlašića i dobio veći dio tih dvoboja. On je veliko pojačanje Plavih ove sezone, dobitak…

“Prvih deset minuta Franjić je pokazao da će biti ono što nije bio na početku sezone, kad sam se pitao kakav je on uopće igrač. Znao sam ga iz mlađih dana, još kad je imao 15 godina itd, poslije ga baš toliko nisam gledao. Bio je neprepoznatljiv u tim počecima Dinamovih utakmica u Europi, u Cluju i gdje se već igralo. No, danas me pozitivno iznenadio u prvim minutama, da nema riječi. Ako je to zbilja njegovo pravo stanje, onda je Dinamo dobio igrača na toj poziciji korektora vezne linije koji će biti ozbiljan igrač. No, njegov problem je bio, vjerojatno kao mladi igrač on nije to na sebe sam uzeo, što je najednom počeo pratiti Vlašića na čitavom terenu. To je bio njegov problem i problem Dinama, uz to ni ostali vezni igrači nisu reagirali na pravi način. Otvorili su tu rupu koja je nastala njegovim kretanjima, moje mišljenje. Nelogičnim doduše ali dobro, to je stvar trenera. Tu se on izgubio i više ga se nije vidjelo”.

‘Petković mora odlučiti hoće li biti centarfor koji želi zabijati golove ili se igrati nogometa’

Bruno Petković se trudio, davao sve od sebe, borio se, ali nije to bila dobra noć za hrvatskog reprezentativnog napadača. Iako je, to moramo reći, nerijetko oko sebe, na sebi, imao po 4 igrača.

“Bruno ima veliki problem, jer takav kakav je, stoperi protiv njega igraju na granici neregularnosti. Suci ga uglavnom ne štite, s obzirom da on svojom snagom i postavljanjem puno toga istrpi. No, to nije njegov problem, njegov je problem to što on u svojoj glavi mora odlučiti hoće li biti centarfor koji želi zabijati golove ili se igrati nogometa. Ništa drugo”, kazao nam je Ilija Lončarević.

Lovro Majer pretvorio se u pravu Dinamovu desetku. Bio je dobar, jedan od najboljih dinamovaca protiv CSKA. Novinari su mu dali, pripisali etiketu “Modrićevog nasljednika”…

“Ma Lovro je najveći dobitak za Dinamo u ovoj sezoni. Tu nema nikakve dileme. Ozbiljan igrač”.

Dominik Livaković je bio siguran kao i uvijek…

‘Lauritsen je pravi dobitak’

“On je konstanta. Dobitak je stoper Lauritsen. To se vidi. Tu nema nikakve dileme, tu je Dinamo pogodio, što nije tako jednostavno kad se kupuje igrač”, rekao nam je Lončarević i za kraj prokomentirao senzacionalnu pobjedu Wolfsburgera protiv Feyenoorda usred Rotterdama od 4:1. Dinamo u sljedećem kolu u Maksimiru dočekuje upravo Wolfsburger.

“Ovo je samo pokazatelj da u prognozama, kad se izvuku grupe i parovi, da ne treba pretjerivati u prognozama. Nitko nije bez veze došao u Europsku ligu ili Ligu prvaka. Svi imaju svoju težinu. Pitanje je samo koliko i u kojoj fazi sezone, ili godine itd. Kod procjena treba biti pažljiv. Nema mjesta zaletavanju. Ono to je neki tamo austrijski klub, to je autsajder kojeg ćemo mi našamarati. Nećemo se mi boriti za zadnje mjesto, oni će sigurno biti zadnji a mi ćemo se ostali boriti za prva tri mjesta. To definitivno nije istina. I dobro je da se to tako pokaže, da se svi malo uozbilje u skupini i da se ne podcijenjuju ljudi koji igraju dobar nogomet”.