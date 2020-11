Ono što se trebalo dogoditi prošlog ljeta dogodit će se, izgleda naredne zime. Kako izvještava britanski Telegraph, argentinski nogometni čarobnjak Lionel Messi trebao bi u siječnju s Manchester Cityjem potpisati predugovor kojim bi se obvezao da će iz Barcelone preseliti u njihove redove.

Naravno, kad za to dođe vrijeme. Kako pišu Britanci, Barcelona će u sljedećem prijelaznim roku biti otvorena za transfer Messija jer je njemu ostala samo jedna godina u ugovoru. Nakon ove sezone postat će slobodan igrač i jako je teško da će u tom slučaju ponovo potpisati za Barcelonu.

Barca na njemu, ako ga proda u siječnju, još uvijek može dosta dobro zaraditi, a to im je puno bolja opcija nego ga pustiti na kraju sezone.

Manchester City could offer Barcelona and Argentina forward Lionel Messi, 33, a pre-contract in January before a move to England next summer.

