ENGLEZI STRAHUJU OD LUKE MODRIĆA: ‘On je tihi ubojica, kontrolor, nevjerojatan je’

Večeras od 20.45, na Olimpijskom stadionu u Kijevu, igra se veliko finale Lige prvaka između Reala iz Madrida i Liverpoola. Tekstualni prijenos ove spektakularne utakmice i sve zanimljivosti iz ukrajinske prijestolnice, pratite na portalu Net.hr.

Tri Hrvata u finalu Lige prvaka, može li biti bolje za hrvatske ljubitelje nogometa! Boje kraljevskog kluba branit će Luka Modrić i Mateo Kovačić (vjerojatno na klupi), dok će u obrani Redsa od prve minute zaigrati Dejan Lovren. Barem bi trebao, prema očekivanjima javnosti…

Luka Modric, le dominateur du milieu de terrain au Real Madrid https://t.co/dtkjSqgQ9D pic.twitter.com/Rb6iGPwNs6 — RealMadrid Live News (@RdP_RealMadrid) May 26, 2018

Nogometni analitičar Daily Maila Jamie Redknapp izdvojio je tri ključna dvoboja koja bi mogla odlučiti konačan ishod i odlučiti pobjednika u finalu. Jedan od sudara na terenu koje je Redknapp izdvojio, a koji bi mogao biti prevaga, je onaj Luke Modrića i Jordana Hendersona na sredini igrališta…

Mohamed Salah: Liverpool vs Real Madrid Champions League prediction made by Jamie Redknapp https://t.co/PTzSjWYryD pic.twitter.com/iyNiigXHpN — 442betting (@442betting) May 26, 2018

“Modrić je kontrolor. On diktira tempo utakmice nevjerojatnom tehničkom sposobnošću. On je tihi ubojica. On možda neće dati tu ključnu finalnu loptu, ali otvorit će prostor nekome tko će to napraviti. Hendersonov posao je ukrotiti Modrića i učiniti mu život što neugodnijim. On je jedan od najradišnijih veznjaka koje je Liverpool ikada imao. Liverpoolov cilj mora biti vratiti loptu u svoj posjed čim prije i onda ju dati svojim čarobnjacima”, zaključio je Redknapp.

Promise Not To Fall – Real Madrid – Liverpool Kiev 2018 PROMO.

(@efesedos) pic.twitter.com/qmIWhtRAP5 — Campioni (@AntiKulepra) May 25, 2018

Kao preostala dva ključna dvoboja u ovoj utakmici istaknuo je one Cristiana Ronalda i Virgila van Dijka, te Mohameda Salaha i Marcela koji će ponovno imati težak zadatak, ali kao motiv mu može poslužiti i pisanja pojedinih španjolskih medija, kako je Klopp izjavio da se Marcelo “presporo vraća u obrani pri svojim izletima u napad po boku”. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Daily Mail, nadalje, piše i kako će Ronaldo biti na testu karijere zbog sjajnih fizičkih predispozicija van Dijka.