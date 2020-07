ENGLEZI SE KLANJAJU BILIĆU: Nane je pokazao kakav je gospodin i čovjek; ‘On je pravo osvježenje’

‘Na kraju dana, bez obzira na to što radimo i osjećamo prema sebi, uvijek se radi o klubu i o navijačima’

Peti put od uspostavljanja Premier lige 1992. godine WBA je izborio ulazak među elitu. Baggiesi su u srijedu u, za njih finalu prvenstvene utakmice protiv QPR-a, trebali izjednačiti rezultat Brentforda da bi bili sigurni na drugom mjestu, ali na kraju se i neriješenih 2:2 na Hawthornsu pokazalo dovoljnim, jer su trećeplasirani Bees kod kuće izgubili od Barnsleyja, koji je pobjedom uhvatio 21. poziciju na ljestvici…

‘Ova sezona u Championshipu je bila luda od početka do kraja’

“Bio je to emotivni rollercoaster“, rekao je branič Kyle Bartley za BBC Radio WM, prenosi ugledni britanski BBC na svom web izdanju.

“Ova sezona u Championshipu je bila luda od početka do kraja, ali uspjeli smo preći ciljnu ravninu. No, u životu ništa ne dolazi lako, barem ne one velike stvari. A gaffer (šef op-a – Slaven Bilić) koji nas je preuzeo bio je pravo osvježenje za sve nas. Za profesionalnog nogometaša novac je sjajan, stil života je sjajan, ali najvažnije je igrati na najvišoj razini koju možete, a to znači toliko da se ovaj klub vrati u vrhunski let, na vrhunski nivo, u elitni razred. Jedino je razočaranje to što navijači nisu bili ovdje da to vide. Volio bi da su navijači bili ovdje da to sve vide i dožive. Sad me nekako misli vraćaju u ono polufinale protiv Aston Ville”.

Bivši Leedsov napadač dodao je:

“Ne bih mogao biti sretniji da smo i mi i Leeds uspjeli. Imam još puno prijatelja tamo i drago mi je zbog njih.”

Slaven Bilić se nadovezao:

“Veliki je pritisak bio na West Bromwichu i Leedsu u zadnjih sedam ili osam mjeseci, ali pokazali smo da možemo podnijeti taj pritisak. Imali smo svoje uspone i padove, posebno nakon načina na koji je koronavirus produžio sezonu i zakomplicirao time čitavu stvar. Ali tijekom cijele sezone igrači su bili fantastični. Protiv teškog protivnika u teškim okolnostima izuzetno sam ponosan na način na koji je večeras igrala moja momčad. Na kraju dana, bez obzira na to što radimo i osjećamo prema sebi, uvijek se radi o klubu i o navijačima. Tako sam ponosan što sam ih učinio sretnim, što su oni tako odigrali i ostvarili ovaj uspjeh”, rekao je Slaven Bilić i pokazao kakav je gospodin. Ne samo zbog ove izjave, nego jučer je nekoliko puta u prvi plan stavio svoje igrače, a ne sebe. Sad je to napravio i spomenuvši Leeds, najvećeg konkurenta za ulazak u Premiership…

Bilić u lipnju 2019.: ‘Želim da igramo dobar nogomet, želim usrećiti navijače i vratiti klub u Premier ligu’

I kad su odmah po završetku susreta u Brentfordu igrači WBA slavili, veselili se, on je na početku slavio sam s rukama u zraku, otišao prvo čestitati suparniku, tješio igrače QPR-a, a tek onda došao do svojih junaka. Pustio ih je da sami uživaju u ono za što su, kako to on smatra, najzaslužniji upravo oni…

“Želim da igramo dobar nogomet, želim usrećiti navijače i vratiti klub u Premier ligu”, rekao je Bilić za BBC Radio WM kada je imenovan za glavnog trenera momčadi u lipnju prošle godine. Uspio je Splićanin na sva tri fronta.

Bilić je obećao javnosti, odnosno svojim navijačima da “neće biti dosadno”, a sigurno to nije bio i Baggyima, koji su u posljednjim tjednima sezone imali toliko “silaznih putanja”, skoro pa koliko i onih uspješnih rezultata… “Prije škakljive čarolije na prijelazu godine, promocija u Premier ligu je izgledala formalnost za Albion” stoji u pisanju BBC-a.

U uglednom društvu

Bilić se tako pridružio Garyju Megsonu (2001-02 i 2003-04), Tonyju Mowbrayu (2007-08) i Robertu Di Matteou (2009-10) kao trenerima koji su vratili WBA među elitu.