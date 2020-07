Slaven Bilić i njegov West Bromwich Albion izgubili su na gostovanju kod Huddersfielda rezultatom 2:1. Tako je Nane izgubio ključne bodove u borbi za izravan plasman u Premier ligu koji bi mu donijelo drugo mjesto.

Poraz WBA u Huddersfieldu ujedno je i teoretski osigurao povratak Leeds Uniteda u društvo najboljih nakon 16 godina,

Novinari Sky Sportsa najprije su intervjuirali legende Leedsa, što je bilo vrlo poražavajuće za Bilića, a onda je na red došao i trener West Bromwicha.

“Nismo ništa zaslužili danas. Bili smo nervozni, razgovarali smo o pritisku, ali znali smo da će pritisak biti tu. Vrlo sam razočaran u naš nastup danas kad je najviše trebalo. Nismo bili kvalitetni ni u obrani ni u napadu ni u sredini. Oni su željeli ovu pobjedu više od nas”, rekao je Bilić i dodao što slijedi za njegovu momčad.

“Imamo sad dvije opcije. Možemo pakirati kofere i sažaliti se nad sobom ili uzeti sljedeću šansu koja nam se pruža na najbolji mogući način”, rekao je Bilić za Sky Sports.

@SkyFootball you are an absolute disgrace….. Complaining that Slaven Bilic as not come out to be interviewed after making him wait for over 30 minutes just so you could talk with old Leeds players. Show some respect

— RunningJay (@Podgereeno) July 17, 2020