ENGLEZI PROZVALI MODRIĆA I VATRENE, OVAJ IH POSTAVIO NA MJESTO: ‘Ne zanima me, rekli smo što smo mislili, završena stvar!’

Englezi nisu Modriću zaboravili kritike koje im je uputio iz Rusije

Nakon hrvatske pobjede u polufinalu Svjetskog prvenstva prošlog ljeta Luka Modrić žestoko je kritizirao engleske novinare, a nije ostao dužan ni analitičarima i navijačima. Kako to obično biva, Englezi nisu zaboravili te kritike.

“Engleski novinari, televizijski komentatori, govorili su svašta o nama. Podcijenili su nas i to im je bila golema pogreška. Čitali smo i slušali sve što su govorili i pisali i samo smo komentirali. Morali bi biti daleko ponizniji i više poštovati protivnike”, rekao je tada kapetan hrvatske reprezentacije.

Ponovno im odgovorio

Istaknuo je Modrić i da se osjetio podcijenjeno od strane medija i navijača čiji je zaštitni slogan bio: “Nogomet se vraća kući”. Englezi su jučerašnju pobjedu protiv Hrvatske u Ligi nacija proslavili baš uz tu pjesmu.

“Ne zanima me to”, poručio je Modrić nakon utakmice na Wembleyju. “Rekli smo tada što smo osjećali na Svjetskom prvenstvu i to je tako. Ne želim se vraćati na to i govoriti o tome. Za mene je to završena stvar. Ovo je bila nova utakmica i ne moramo pričati o tome”, rekao je Modrić pa dodao:

“Rekli smo što smo mislili, što smo osjetili i uostalom rekli smo kako stvari i stoje. Neću reći da sam pogriješio jer smo se mi tako osjećali. Između igrača postoji veliko poštovanje, cijenimo Englesku i kada smo to govorili nismo mislili na igrače i trenere. Mislili smo na ljude oko reprezentacije. To je to.”