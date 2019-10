ENGLEZI BRUTALNO NAGAZILI ‘MODRE’: Daily Mail objavio otrovan komentar – ‘Dinamo je loša slika Lige prvaka’

Daily Mail je odlučio baš brutalno nagaziti Dinamo

Nogometaši Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2-0 (0-0). Hrabri Dinamo znalački se branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling nakon dodavanja Ryada Mahreza, a na 2-0 je povećao 19-godišnji Phil Foden u petoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamo nije imao izrazitu šansu na utakmici, a engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu. Hrvatski prvak je pružio dobar otpor moćnom Cityu, čija momčad vrijedi 12 puta više od Dinamove, a taj otpor obećava pred sljedeće susrete u skupini.

Isticali Sterlinga

City je imao više od 70 posto posjeda lopte i čak 20 udaraca prema vratima, a Dinamo se odvažio tek potkraj utakmice kada je već bilo jasno da bi poraz mogao biti neizbježan. Engleski mediji su se nakon utakmice uglavnom bavili 7:2 porazom Tottenhama od Bayerna, a oni koji su pisali o Cityju i Dinamu uglavnom su isticali performans Raheema Sterlinga, dok su o Dinamu pisali uglavnom u kontekstu navijača i gromoglasne podrške.

Međutim, Daily Mail je odlučio baš brutalno nagaziti Dinamo, pa čak i Ligu prvaka jer, pazite sada, dopuštaju “takvim” klubovima da se natječu.

Formalnost

“Prije točno 50 godina City je u svojoj najvećoj europskoj noći pobijedio Bilbao i plasirao se u finale Kupa kupova. City je u toj utakmici imao vatrenu podršku svojih navijača, no ništa od toga nismo vidjeli sinoć jer je igrao protiv potpuno nedoraslog protivnika. Za City će ova skupina biti formalnost i to je još jedan od razloga zašto bi Liga prvaka bila zanimljivija da se od prvog kola igra po nokaut-sustavu”, stoji to u članku Daily Mail, a onda kreće paljba…

“Lošu stranu Lige prvaka najbolje je oslikao Dinamo. Klub koji je osvojio 13 od posljednjih 14 naslova hrvatskog prvaka osvojio je u tom razdoblju samo četiri boda u Ligi prvaka do ove sezone. Pojave se, uglavnom gube, sretni su s tim, uzmu novac i nadaju se da će naći kupca za nekog od svojih mladih igrača. Toliko su nebitni da se UEFA-in prevoditelj uopće nije zamarao s prevođenjem izjava Dinamova trenera Nenada Bjelice. Jedini doprinos veličini utakmice od Hrvata je došao s tribina gdje su gostujući navijači gromoglasno bodrili svoju momčad”, kažu Englezi.