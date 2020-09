ENGLEZ KOJI OBOŽAVA HRVATE PLASIRAO PRAVU SENZACIJU: ‘Pokušat ću vratiti Modrića u Tottenham’; Nakon toga je osvanuo komentar godine

Poznato je kako je engleski trener Harry Redknapp veliki ljubitelj hrvatskih nogometaša. Ovog je puta odlučio u toj svojoj ljubavi prema Hrvatima, a i u dobroj namjeri prema svom bivšem klubu Tottenhamu, napraviti korak dalje.

Ni više, ni manje Redknapp je poslao poruku Spursima i Joseu Mourinhu da, dok u sjevernom Londonu pripremaju finaliziranje senzacionalnog povratka Garetha Balea u klub, naprave još jedan veliki potez i dovedu iz Reala i Luku Modrića.

Britanski tabloid Daily Mail piše kako se očekuje da će Baleova posudba u Tottenham za ovu sezonu uskoro biti riješena i na ugovoru će imati cifru od 13 milijuna funti.

“Redknapp smatra kako bi Lukin dolazak u Tottenham dao dimenziju više veznom redu Josea Mourinha”, ističu Englezi.

Govoreći u razgovoru za Stats Perform News, Redknapp je kazao:

“Vidjet ću i sam što se da učiniti po tom pitanju, pa da Luku Modrića stvarno i vratim u Tottenham. Zamislite njih dvojicu ponovno, Luka i Gareth. Bio bi to sjajan duo. Luka je i dalje fantastičan igrač. Bilo bi to čudesno”, izjavio je Harry Redknapp i dodao:

“Imam osjećaj da u Tottenhamu trebaju igrača koji će napadače puniti kvalitetnim loptama, nekog poput Luke Modrića koji može ubojito dodati, podvaliti, dirigirati… Malo je tako čudesnih igrača poput njega”.

Kako je ova njegova izjava i razmišljanje završilo i na društvenim mrežama, tako je osvanuo i genijalni komentar na Twitter profilu Footy Accumulatorsa…

“Mogao bi još vratiti i Niku Kranjčara i evo bande na okupu”.

Niko Kranjčar je jedan od igrača kojeg je Redknapp jednostavno obožavao. Bivši je hrvatski nogometaš i reprezentativac za njega igrao u Portsmouthu, Tottenhamu i QPR-u.

Harry Redknapp on Tottenham signings this season 🗣

"I'd go and see if I could get Luka Modric back. Take the pair of them, Bale & Modric."

Might as well bring back Niko Kranjčar too and get the band back together. pic.twitter.com/kMgLH1tgYx

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 18, 2020