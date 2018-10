ENGLEZI VIŠE NE PODCJENJUJU VATRENE: Lekcija je još uvijek bolna, a njih dvojica noćna mora; ‘Modrić i Rakitić nas mogu razotkriti’

‘Hrvatska može razotkriti namjere Gordog Albiona‘

Susret hrvatske i engleske nogometne reprezentacije u petak na praznoj Rujevici bit će deveti međusobni ogled Vatrenih i Gordog Albiona. Za sada su uspješniji Englezi koji imaju četiri pobjede, Hrvatska je ostvarila jednu manje, dok je jedna utakmica završila neodlučenim rezultatom…

Boli ih poraz u polufinalu

No, ono što posebno boli Engleze je poraz u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva. Naučili su da ne treba podcjenjivati Hrvatsku, iako je to bilo maslo engleskih medija. Sad s mnogo više uvažavanja pišu o Hrvatskoj. Martin Raymond Keown, 52-godišnji bivši engleski nogometaš koji je u karijeri igrao za Arsenal, Brighton & Hove Albion, Aston Villu, Everton, Leicester City i Reading, sad piše za Daily Mail i donosi tekst pod nazivom: “Luka Modrić i Ivan Rakitić mogu ponovno razotkriti namjere nogometaša Garetha Southgatea… prazan stadion također može dodati pritisak na mlade lavove”.

‘Southgate će morati mijenjati taktiku’

U tekstu Keown piše kako će Englezi, odnosno njihov izbornik Southgate, morati mijenjati taktiku u odnosu na polufinale SP-a, kako Hrvatska može razotkriti namjere Gordog Albiona i učiniti na terenu nadmoć kao na Lužnjikiju proteklog ljeta. Spominje i kako Modrić i Rakitić mogu prokazati “dečke” Southgatea, te kako igranje iza zatvorenih vrata, bez gledatelja, može stvoriti pritisak za mlade lavove koji imaju debi…

Igranje pred praznim tribinama

“S jedne strane, igranje iza zatvorenih vrata pomaže Engleskoj više od Hrvatske jer nemaju osjećaj igranja u gostima. Ne moraju se brinuti kako da utišaju publiku i mogu se usredotočiti na posao na terenu. Ali, na mnoge će se načine to osjećati kao da je nekakva proba. Kako možete stvoriti onaj natjecateljski duh, intenzitet na praznom stadionu?! Sigurno da će ubiti utakmicu, spektakl, ali i to može staviti više pritisaka na mlade igrače koji bi mogli nastupiti za Englesku”, stoji u tekstu Keowna koji je čitateljima Daily Maila analizirao kako je to Hrvatska nadigrala Englesku u polufinalu i izgledala kao da ima igrača više na travnjaku.