ENGLESKI HIT-KLUB RASPITIVAO SE ZA PERIŠIĆA: Predsjednik Intera otkrio kakve su šanse da dođe do tog transfera

Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač milanskog Intera Ivan Perišić posljednjih je dana u raznim transferskim kombinacijama. Spominjali su se tu bundesligaški klubovi Borussia Dortmund i Hertha, no nekako je ispod radara prošao interes Evertona za našeg krilnog igrača.

No izgleda da su se ugasile sve nade za izlazni transfer Ivana Perišića. Izvijestio je tako poznati novinar specijaliziran za transfere Fabrizio Romano, koji je citirao šefa Intera Beppea Marottu:

“Ne kupujemo niti prodajemo nikakve igrače danas. Eriksen ostaje, a zamjena Džeko-Sanchez također otpada”, rezolutan je bio Marotta.

There’s no chance for Ivan Perisic to Everton, Inter CEO Marotta announced: “We’re not selling or buying any player today. Christian Eriksen is staying too. The swap deal Dzeko-Alexis Sanchez with AS Roma is off”. 🔵 #inter #efc #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2021