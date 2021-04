ENGLESKA ZVIJEZDA OPLJAČKANA U VLASTITOM DOMU: Lopovi rano ujutro upali u kuću i prisilili ga da im da satove i nakit

Braniča talijanskog nogometnog prvoligaša Rome Chrisa Smallinga opljačkali su naoružani napadači u njegovom domu u petak rano ujutro, objavljeno je iz bliskog izvora.

Tri naoružana muškarca upala su oko pet sati ujutro u Smallingovu kuću te ga prislili da otvori sef i otuđili mu tri dragocjena sata, dragulje i oko 300 eura u gotovini.

Roma defender Chris Smalling and his family were victims of an armed robbery at their home early on Friday.

It happened at his home in southern Rome, with luxury watches and jewellery taken.#bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) April 16, 2021