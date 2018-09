ENGLESKA SE SJEĆA NAJGOREG OBARANJA NA TRAVNJAK U SVOJOJ POVIJESTI: Onaj nevjerojatan nogometni start star je 25 godina

Dogodilo se to 1993. na utakmici Wycombe Wanderersa i Doncaster Roversa

Sunčan je bio taj rujanski dan 1993. godine, prisjećaju se engleski mediji, kada se branič Wycombe Wanderersa Jason Cousins doslovce lansirao u knjige povijesti tamošnjeg nogometa napravivši ono što u Engleskoj i danas zovu najgorim obaranjem viđenim na nogometnim terenima.

Igrali su Wanderersi protiv Doncaster Roversa kada se u kadru niotkuda pojavio Cousins u nekontroliranom ‘letu’. Dvjema je nogama i idejom kakvog Kamikaze naciljao Doncasterovog Davea Mossa.

Cousins je napravljeno nekoliko godina kasnije ovako objasnio opisom onog što se dogodilo sa menadžerom Martinom O’Neillom:

Postao legenda

“Uvijek smo imali sjajan odnos, ali žalim zbog onog starta. Dojurio je do mene dok sam bio ispod tuša. Bio sam gol. Izbacio me iz svlačionice. Stajao sam gol sa pjenom u očima na hodniku. Zabranio mi je dolazak u klub tjedana dana. Dio navijača želio me izbaciti iz kluba, bio je to prilično ružan start zbog kojeg žalim.”

Nevjerojatno, Moss je iz tog ružnog starta izašao bez ozljede. Cousinsu je oduzeta kapetanska vrpca i zabranjen mu je nastup u sljedeće četiri utakmice. Kasnije je postao legenda kluba s više od 400 nastupa za njih. Dvaput je bio proglašen najboljim igračem Wycombea Wanderersa.