EMOTIVNO PISMO TEŠKO BOLESNOG MIHAJLOVIĆA POGODILO JAVNOST: Oni koji su mi zviždali sada viču: ‘Ne odustaj, Siniša!’

Nakon što se ranije u subotu pojavila vijest da bivši srpski nogometaš, a sad trener Bologne Siniša Mihajlović (50.), prekida karijeru zbog teške bolesti, istupio je i sam Mihajlović koji se na konferenciji za medije obratio javnosti. Objavljeno je da ipak ostaje trener, a Mihajlović je otkrio da boluje od leukemije.

SINIŠA MIHAJLOVIĆ OTKRIO OD ČEGA BOLUJE: ‘Kad sam doznao, dva dana sam sjedio i plakao…’

Bivši nogometaš i srpski izbornik najavio je da se planira boriti do kraja. Iako su se pojavile glasine da će prekinuti karijeru, Mihajlović je izjavio da će se s bolešću boriti do kraja iako je ona vrlo agresivna.

‘Znam da nisam sam’

Rođeni Vukovarac nedavno se obratio novinarima, a u talijanskom mediju Gazzetta dello Sport izašlo je njegovo pismo u kojem zahvaljuje svima na podršci u teškim životnim trenucima. Njegovo pismo pročitajte u cijelosti:

“Postoje trenuci u životu kada ostanete sami u borbi naspram protivnika kojeg je teško savladati ili kada ste pred problemom koji je teško rješiv. Trenutno živim u jednom takvom trenutku. Ali, osjećam se sretno jer znam da nisam sam.

Otkrio sam da imam nestvarnu podršku. Ovih dana sam dobio čitavo more pažnje, solidarnosti i pozitivne energije koji su mi dali nevjerojatnu snagu i uvjerili me da ću dobiti ovu bitku protiv leukemije. Primio sam tisuće poruka. Uvjeravam vas da sam ih sve pročitao, jednu po jednu. Svaka od njih predstavlja istinsku brigu, zagrljaj koji je dotaknuo moje srce. Bio je to težak dan i ispričavam se što nisam odgovorio svakome od vas. Ali, evo, zahvaljujući Gazzetti i predsjedniku kluba, otvorio se i prostor u novinama za mene.

‘Oni koji su mi zviždali, sad me ohrabruju’

Hvala svima na prisnosti, krenuvši od predsjednika klubova u kojima sam igrao ili bio trener, ali hvala i onima u čijim klubovima nisam nikada bio, a pokazali su poštovanje i suosjećajnost. Hvala mojim bivšim suigračima i rivalima tijekom silnih igračkih godina, pa sve do nogometaša koje treniram danas. Hvala i onima koje nikada nisam trenirao, a koji mi svi odreda kažu “Forca, mister!”

Hvala i navijačima “mojih” momčadi i onih s kojima sam se susretao noseći druge dresove. Mnogi od onih koji su mi vjerojatno zviždali i provocirali me na terenu, sada me ohrabruju i pišu: “Ne odustaj, Siniša!”.

Hvala svima na ovoj planeti, ne samo iz svijeta sporta, već i iz politike, zabave, koji su mi bliski. Hvala prijateljima koje sam tijekom karijere upoznavao u brojnim gradovima. I, hvala običnim ljudima koji nisu poznati. Oni koji me znaju, svjesni su da poštujem svakog čovjeka zbog onoga kakav je, a ne tko je. Dobivao sam poruke od šefova država, ali i pismo djeteta koje je nacrtalo osmijeh za mene. Svi ste mi važni.”